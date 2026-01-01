Президентът Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за подкрепата за кандидатурата ѝ за президент на България. В писмо до председателя на БСП, Изпълнителното бюро, Националния съвет и българските социалисти тя определя единодушното решение на Националния съвет на партията като важен политически акт и лична отговорност.

Илияна Йотова ще се кандидатира за президент

„Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията“, пише Йотова.

БСП подкрепя Илияна Йотова за кандидат за президент

По думите ѝ отношенията ѝ с БСП са свързани с години на „неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди“.

„Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес“, посочва тя.

Йотова заявява, че не би променяла биографията си според политическата конюнктура. "Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже. , пише президентът.

В писмото си тя посочва, че ролята на президент на всички български граждани не означава отказ от политическия и личния път, който е извървяла.

„Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял“, посочва Йотова.

Според нея независимостта е свързана с честността за произхода, опита и убежденията на всеки човек.

„Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България!“, заявява тя.

В писмото си Йотова поставя акцент върху ролята на човека в политиката и държавата. По думите ѝ политиката има смисъл, когато човекът е в нейния център, а държавата – когато гражданите знаят, че няма да останат сами в трудни моменти.

Тя изброява сред тези ситуации заболяване, загуба на работа, остаряване, тревогите за образованието на децата и финансовите затруднения в края на месеца.

Йотова посочва още, че силата на едно общество не се измерва единствено с икономическия му растеж, а и с възможността хората да живеят достойно, трудът им да има стойност и справедливостта да присъства в действията на институциите.

„Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето“, пише тя.

Президентът обръща внимание и на промените, свързани с развитието на технологиите. Според нея те създават нови възможности, но едновременно с това много хора се страхуват, че ще останат ненужни. Тя отбелязва и усещането на гражданите, че гласът им не е чут, въпреки огромното количество информация, с което разполагат.

Йотова заявява, че целта трябва да бъде създаването на мирен свят, в който младите хора ще могат свободно да живеят, да развиват талантите си, да отглеждат децата си и да участват в управлението на бъдещето.

„Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно“. И зная, че не съм сама!“, пише тя.

В края на писмото Йотова благодари на БСП за подкрепата и посочва, че задължението на президента е към България и към всеки български гражданин, включително към хората, които не са я подкрепяли.

„Аз така разбирам служенето на България – с честност към пътя, който съм извървяла, с независимост в решенията си и с отговорност към всеки български гражданин“, завършва президентът.