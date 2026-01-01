"Прогресивна България" ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, това заяви премиерът Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет.

Преди дни действащият държавен глава заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Тя посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от Инициативен комитет.

Илияна Йотова ще се кандидатира за президент

"10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото и обединените усилия на институциите. Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм сигурен, че тя ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото", посочи Радев.

Той обясни, че въпросът за вицепрезидент се обсъжда, но все пак трябва да се има предвид и, че кандидатурата на Йотова се издига от Инициативен комитет, така че с него ще бъде обявена и президентската двойка.

"Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова", посочи премиерът относно вижданията си и допълни, че това трябва да е личност, която да крепи единството на президентската институция и "да има сърце за България".

„Ние с госпожа Йотова доказахме, че в тези 9 нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство", каза още Радев.

На въпрос ще има ли според него силна конкуренция вдясно, той заяви, че за момента все още "няма нищо", което да коментират.