Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.

Той е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Магистър е по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е завършил професионален курс по радио-мениджмънт в „Дойче Веле" в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на „Джърман Маршъл Фонд" в САЩ. Изкарал е и стаж (през 2003 г.) в Българската секция на „Би Би Си" в Лондон, Великобритания. Дългогодишен автор и водещ е на обзорните публицистични предавания „Седмицата“ (от 1994 г.) и "Годината" (от 1996 г.) по Дарик радио. Пътешественик – посетил всички 193 държави, които са членове на Организацията на обединените нации (ООН), както и всички континенти.

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От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти.

От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) - сдружение на БТА, БНТ, БНР, БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. През 2019 г. - 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

Като адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост и медиите Кирил Вълчев е участвал активно в живота на БТА като юридически консултант. През 2003 г. и 2011 г. Вълчев е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за БТА (в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание). От 1993 г. до 1995 г. е работил в Редакция „Информация за чужбина” на БТА. Той е и участник и модератор на дискусии на Световните срещи на българските медии, организирани от БТА и Асоциацията на българските медии по света.

На 27 януари 2021 г. е избран за генерален директор на БТА от 44-ото НС на България, без нито един глас против или въздържал се.

В края на 2025 година единодушно със 170 гласа "за" парламентът преизбра Кирил Вълчев за втори петгодишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). При гласуването нямаше гласове "против" или "въздържал се".