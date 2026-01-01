Остър сблъсък за бюджета между Асен Василев и премиера Румен Радев се разрази в парламента.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ постави под въпрос твърдението на министър-председателя, че реалният бюджетен дефицит е 5,7%, и го обвини, че правителството не е представило доказателства за подобна цифра.

Василев поиска от Радев конкретен отговор и за това при каква минимална работна заплата се изготвя макрорамката на бюджета за 2027 г., като предупреди, че времето за подготовката му е ограничено. По думите му данните на самото Министерство на финансите показват съвсем различна картина. „На първи септември Министерство на финансите публикува данните за август месец. Дефицитът към края на август е 2,2%. За първите 8 месеца дефицитът е 2,2% на база на Министерството на финансите под ваше управление с финансов министър Гълъб Донов“, посочи Василев.

Василев атакува Радев и заради отговора му на въпроса как се подготвя бюджет 2027 при неяснота около минималната работна заплата. Премиерът беше заявил, че конкретните параметри ще станат ясни с изработването на бюджета: „Когато станат ясни всички параметри на бюджет 2027, тогава ще можем да кажем, че това ще бъде и минималната работна заплата.“

Василев обаче определи този отговор като недостатъчен и обясни защо според него минималната заплата е ключов параметър още при изработването на макрорамката. „Нека да ви обясня как работи съставянето на бюджета. Първо се прави макрорамка. Какво ще е общото потребление, което се базира на база на основен параметър, един от тях, минимална работна заплата“, каза той.

Според него без предварително определена минимална работна заплата не може да бъде изчислена реалната финансова рамка на държавата.

„Без минимална работна заплата няма как да се изработи макрорамка. Без макрорамка няма как да започне да се гради бюджет. Нито едно министерство не може да ви каже какви са разходите за заплати, без да е ясно каква ще бъде минималната заплата.“

Василев посочи и конкретния срок, в който според него параметърът трябва да е известен, за да може бюджетът да бъде изготвен навреме. „Той ви трябва 4 седмици минимум преди да извадите готов бюджет, а вие готов бюджет трябва да извадите на 15 октомври и да го дадете в Европа“, заяви бившият финансов министър.

Той изрази надежда размерът на минималната работна заплата да остане на нивото, което би произтекло от предишната формула. „Така че на 15 септември поне се надяваме да знаем какво ще бъде числото и се надявам то да бъде 690, както е по старата формула.“

В отговора си Радев защити правителството и отхвърли тезата, че по-ниският дефицит към август поставя под въпрос твърдението му за реалния дефицит. „Това, че към август месец бюджетът, дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджет“, каза премиерът.

Радев заяви, че предстои правителството да представи данни за спрени обществени поръчки и разходи. „Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Така че това е благодарение на усилията ни, на огромните усилия, които полага правителството да спре безумните харчове“, посочи той.

По отношение на минималната работна заплата Радев не даде конкретно число, а заяви, че първо иска да види цялостната финансова картина.

„Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталната програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането“, заяви министър-председателят.