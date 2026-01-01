Разследване на Channel 4 News със скрита камера постави под ново напрежение британската партия Reform UK и нейния лидер Найджъл Фараж заради предполагаемо дарение от 500 000 паунда от американски бизнесмен.

Журналисти от разследващата група Verbatim са се представили за американски финансист и неговия син, живеещ във Великобритания. По време на срещи със скрита камера представители на Reform UK са обсъждали възможността за предоставяне на значителна сума на партията.

Един от сътрудниците на Фараж – Дан Джукс – е заснет да обсъжда възможно дарение от 500 000 паунда, което би било предоставено чрез сина на предполагаемия американски дарител.

Според разследването американска компания вече е финансирала три социологически проучвания, поръчани от Reform UK, на обща стойност 32 500 паунда. Дарението от 500 000 паунда обаче никога не е било направено.

Британското законодателство забранява на политическите партии да приемат дарения от чуждестранни източници, които не отговарят на определени изисквания.

В разследването е заснет и самият Найджъл Фараж по време на среща с хората, представени като потенциални дарители. Според Channel 4 той е бил запознат с финансирането на социологическите проучвания и е коментирал положителния ефект от тях.

След излъчването на материала двама ключови служители на Reform UK се оттеглиха от постовете си. Джеймс Ор, ръководител на политическия отдел, и Дан Джукс, съветник на Фараж, няма да изпълняват задълженията си, докато тече вътрешното разследване на партията.

Reform UK заяви, че проверката ще бъде проведена „независимо и безпристрастно“. Партията отрича да е нарушавала закона.

Председателят на Reform UK Лий Андерсън заяви пред Sky News, че според него няма възможност двамата служители да се върнат в партията. Заместник-лидерът Ричард Тайс обаче отказа да изключи подобна възможност и призова да се изчака резултатът от разследването.

Тайс подчерта, че партията не е получила средства по обсъжданото дарение и че според него не е нарушен законът.

Случаят предизвика реакции и от други британски политически сили. Либералдемократите сезираха Столичната полиция и Избирателната комисия, а Лейбъристката партия също предаде твърденията на полицията. Зелените призоваха за официално разследване.

Лидерът на либералдемократите Лиза Смарт предупреди, че случаят повдига въпроси за възможна чуждестранна намеса в британската политика. От Лейбъристката партия също призоваха Фараж да съдейства на властите и да докаже, че партията му не е нарушавала правилата за политическо финансиране.

Скандалът избухна в момент, когато Reform UK провежда годишната си конференция в Бирмингам. Очаква се Фараж да представи плановете на партията за първите 100 дни в управлението.

Той ще обещае мащабна законодателна програма, включително мерки за намаляване на нелегалната миграция и прекратяване на преминаването на малки лодки през Ламанша. Фараж се очаква да постави акцент и върху намаляването на разходите за живот.

Очаква се на конференцията да бъдат представени и други приоритети на партията, включително планове за първите 100 дни на евентуално управление. Събитието в Бирмингам събира около 5000 членове и поддръжници на Reform UK.