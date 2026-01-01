Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят първо Москва, а след това Киев на 5-6 септември, предаде ТАСС.

„Те очакват да пристигнат в Москва, а след това в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенцията.

На 3 септември украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че очаква пратениците на Доналд Тръмп да пристигнат в Киев в близките дни. Това ще бъде първото посещение на Уиткоф и Къшнър в украинската столица.

Думите на Зеленски дойдоха няколко дни след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесент се срещна с руския министър на финансите Антон Силуанов в САЩ, за да обсъдят 28-точковия мирен план на Тръмп.

Първоначалната версия на 28-точковия мирен план, изготвен с посредничеството на Уиткоф и руския пратеник Кирил Дмитриев и публикуван за първи път през ноември миналата година, налагаше тежки изисквания към Украйна и беше широко възприета като искане Киев да се предаде.

По-късно планът беше преработен и съкратен до 20 точки в рамките на поредица от преговори между украински и западни представители, но Кремъл отхвърли промените и преговорите стигнаха до задънена улица.