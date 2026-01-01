Ново клинично изпитване, публикувано в списание „PLOS One“, установи, че ежедневният прием на масло от мента може да понижи систоличното кръвно налягане средно с 8,5 mmHg само за 20 дни, съобщи изданието „Сайънс Алърт“. Изследването е проведено от учени от Университета на Централен Ланкашър във Великобритания сред 40 доброволци на възраст между 18 и 65 години с прехипертония или хипертония първа степен.

Участниците били разделени на две групи - едната получавала 50 микролитра чисто масло от мента, разтворени в 100 милилитра вода, два пъти дневно, а другата - плацебо. Резултатите показали средно понижение на систоличното кръвно налягане с 8,48 mmHg в сравнение с плацебо групата, както и допълнително намаление на диастоличното налягане и по-ниска сърдечна честота в покой при участниците, приемали ментовото масло.

Според водещия автор на изследването д-р Джони Синклер резултатите имат значимо клинично значение, тъй като високото кръвно налягане е основен предотвратим рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и водеща причина за смъртност в световен мащаб. Учените предполагат, че съдържащият се в ментата ментол задейства химична реакция, която отпуска кръвоносните съдове и подобрява кръвотока, макар че точният механизъм изисква допълнителни изследвания.

Изследователите подчертават, че резултатите са получени в контролирани условия, при конкретна дозировка и с ограничен брой участници, поради което не се препоръчва самостоятелно експериментиране без консултация с лекар. Необходими са бъдещи изследвания с по-голям брой участници и по-продължително наблюдение, за да се установи дали маслото от мента може да се превърне в достъпна естествена възможност за контролиране на леко повишеното кръвно налягане.