Спасителни екипи в Непал успяха да извадят живи двама работници, които са били блокирани в тунел на хидроелектрическа централа в продължение на девет дни след опустошителните наводнения в страната.
Двамата са открити в тунел на хидроелектрическия проект „Тришули 3A“, на около 170 метра навътре. Те са били идентифицирани като механичния бригадир Санжай Шах и механичния ръководител Кабир Махарджан.
‘This has given hope’: Two rescued alive from Nepal hydropower tunnel after nine days https://t.co/ORyhkvbwO3 #damnews #dam— Dam News (@damnews_en) September 4, 2026
Спасителите са работили при изключително тежки условия, тъй като достъпът до тунела е бил затруднен от огромни количества кал и отломки. След изваждането им двамата са предадени на медицински екипи.
Two workers rescued from tunnel in Nepal nine days after devastating flood as rescuers hear more voices trapped in power plant https://t.co/iVMSeHVFDc— Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 4, 2026
По първоначални данни състоянието на единия работник не е критично, докато другият е получил сериозни травми и е транспортиран за лечение в Катманду.
Спасението дава нова надежда на близките на стотици хора, които все още са в неизвестност. Спасителните операции продължават, като екипите проверяват тунели и подземни съоръжения в търсене на още оцелели.
A man has been rescued from inside the tunnels of a stricken Nepali hydropower plant, where more voices have been heard, local officials told CNN, 9 days after massive flash floods and landslides trapped hundreds of workers inside multiple Himalayan energy projects.… pic.twitter.com/cKcFt7d69m— CNN (@CNN) September 4, 2026
Опустошителните наводнения и свлачища в Непал причиниха сериозни разрушения и взеха множество жертви. Властите продължават да издирват изчезнали хора и да оказват помощ на засегнатите райони.
MIRACLE AFTER 9 DAYS! 🥹🙏🇳🇵— Ananda Nepali (@anandanepali99) September 4, 2026
After 9 long days trapped inside the Trishuli 3A tunnel, Sanjay Shah has finally been rescued alive. This is more than a rescue - this is a miracle that has brought tears, hope, and an entire nation together. ❤️🩹
According to the initial assessment,… pic.twitter.com/5CW1CBZ369
Непал беше засегнат от тежки наводнения и свлачища, които причиниха сериозни разрушения в редица райони на страната. Особено тежко е положението около хидроенергийните обекти, където част от работниците са били блокирани в тунели и подземни съоръжения.
Спасителните операции са затруднени от калта, отломките и повредената инфраструктура. Властите и спасителните екипи продължават да проверяват тунели и други труднодостъпни места за хора, които може да са оцелели.
Откриването на двамата работници живи след девет дни дава надежда, че е възможно да бъдат намерени и други оцелели. Издирвателните и спасителните действия продължават.