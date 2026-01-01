/ БТА

Спасителни екипи в Непал успяха да извадят живи двама работници, които са били блокирани в тунел на хидроелектрическа централа в продължение на девет дни след опустошителните наводнения в страната.

Двамата са открити в тунел на хидроелектрическия проект „Тришули 3A“, на около 170 метра навътре. Те са били идентифицирани като механичния бригадир Санжай Шах и механичния ръководител Кабир Махарджан.

Спасителите са работили при изключително тежки условия, тъй като достъпът до тунела е бил затруднен от огромни количества кал и отломки. След изваждането им двамата са предадени на медицински екипи.

По първоначални данни състоянието на единия работник не е критично, докато другият е получил сериозни травми и е транспортиран за лечение в Катманду.

Спасението дава нова надежда на близките на стотици хора, които все още са в неизвестност. Спасителните операции продължават, като екипите проверяват тунели и подземни съоръжения в търсене на още оцелели.

Опустошителните наводнения и свлачища в Непал причиниха сериозни разрушения и взеха множество жертви. Властите продължават да издирват изчезнали хора и да оказват помощ на засегнатите райони.

Непал беше засегнат от тежки наводнения и свлачища, които причиниха сериозни разрушения в редица райони на страната. Особено тежко е положението около хидроенергийните обекти, където част от работниците са били блокирани в тунели и подземни съоръжения.

Спасителните операции са затруднени от калта, отломките и повредената инфраструктура. Властите и спасителните екипи продължават да проверяват тунели и други труднодостъпни места за хора, които може да са оцелели.

Откриването на двамата работници живи след девет дни дава надежда, че е възможно да бъдат намерени и други оцелели. Издирвателните и спасителните действия продължават.

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Reuters
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