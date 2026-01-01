ООН съобщава, че части от Непал все още остават недостъпни, докато пътят към китайско-непалския граничен пункт при Гиронг е „до голяма степен отворен отново“, съобщават китайските държавни медии.

Брой на жертвите

Все още няма контакт с някои от най-тежко засегнатите райони на Непал, съобщава ООН. Броят на жертвите в Непал и Китай е надхвърлил 1100 души, а около 4500 души от двете страни на границата все още са в неизвестност, според официални данни.

В Непал броят на загиналите при опустошителните наводнения е достигнал 1114 души, съобщи Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия (NDRRMA) в актуализация, публикувана в сряда сутринта.

От китайската страна на границата са загинали най-малко 16 души, според актуализация на китайската държавна телевизия CCTV.

Близо 12 000 души са били спасени в Непал, съобщава NDRRMA.

БГНЕС

На място

Министърът на външните работи на Непал заяви, че страната продължава да полага усилия за спасяването на човешки животи. Спасителните операции продължават, въпреки изключително тежките условия.

Шофьор на автобус разказа пред CNN как на косъм е успял да спаси 50 деца. Междувременно екип на медията се присъедини към непалската полиция в трудна операция по издирване и изваждане на телата на жертвите на наводненията.

Предупредителни знаци

Нов доклад сочи, че ледникът, чието срутване е предизвикало опустошителните наводнения, е показвал видими признаци на нестабилност още няколко дни преди бедствието.

Риск от нови срутвания

Според китайските държавни медии ледниците в района на засегнатия кратер в Непал „все още могат да се срутят, което представлява значителен потенциален риск“.

В сряда китайските държавни медии съобщиха също, че маршрутът към граничния пункт Гиронг, който е ключов за спасителните операции, е „до голяма степен отворен отново“.

Властите продължават да предупреждават за опасност от нови свлачища, срутвания на ледници и други вторични бедствия, докато спасителните екипи се опитват да достигнат до изолираните райони.