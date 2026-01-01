Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение, което отне живота на над 500 души в Непал, предаде ДПА.

"Виждаме пътища, отнесени от водите. Села, изолирани от света. Семейства, търсещи изчезнали близки. Наводненията в Непал разтърсиха населени места, които все още се възстановяваха от минали бедствия", каза европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб в публикувано днес изявление.

Тя уточни, че отпуснатите средства са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода.

Финансираните от ЕС партньорски организации вече оказват помощ на място, съобщи Европейската комисия.

Тази хуманитарната помощ ще бъде добавена към почти 3-те млн. евро, отпуснати по-рано тази година от ЕС за готовност при бедствия, отбелязва ДПА.