Непал и Китай преустановиха спасителните операции в силно засегнатия граничен район, след като езеро, образувано вследствие на свлачище, е преляло и е предизвикало опасения от ново наводнение или свлачище.

Стотици хора са загинали, а над 1300 са в неизвестност след катастрофалните наводнения и свлачища в региона в сряда.

Риск от нови наводнения

Непалски представители предупредиха, че нивото на водата може да продължи да се покачва, а жителите на рисковите райони бяха призовани да се преместят на по-високи и безопасни места.

Опасенията са свързани с т.нар. бариерно езеро – воден басейн, образуван, когато свлачище или натрупани отломки преградят речно корито. Езерото се е образувало след опустошителните наводнения и свлачища в сряда.

Спасителните операции са преустановени

Непалските власти временно са преустановили спасителните операции, съобщи армейски представител, цитиран от „Ройтерс“. Спасителните операции с хеликоптери в засегнатия от наводненията район Расува също са били спрени.

Китай по-рано преустанови спасителните дейности в окръг Гиронг, позовавайки се на „реалната възможност“ за ново голямо свлачище или наводнение. Паузата в спасителните дейности дойде след съобщения, че преградата на езерото от китайската страна на границата се е спукала, което засили опасенията от ново наводнение.

Жители се насочват към по-високи места

Местни жители в Расува са били видени да се изкачват по хълмовете след съобщенията, че езерото в района е започнало да прелива.

Непалската полиция съобщи, че е получила информация за спукване на преградата на езерото от китайската страна на границата. Властите призоваха спасителите, служителите по сигурността и населението да проявяват изключителна бдителност и да се преместят на безопасни места.

Китайски медии съобщават за прах около планините

Репортер на китайската държавна информационна агенция „Синхуа“, намиращ се близо до бариерното езеро, съобщи, че е видял „големи количества прах във въздуха“.

По думите му спасители и експерти на място са заявили, че това не е мъгла или пепел, а възможен знак за продължаващо движение на земни маси в планината. Те са предупредили екипа незабавно да се оттегли на безопасно място.

Огромни предизвикателства пред спасителните екипи

Дейвид Фишър, ръководител на делегацията на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за Непал, заяви пред CNN, че спасителните екипи са изправени пред изключително тежки условия.

По думите му спасителните екипи са успели да достигнат само до малка част от хората, които се нуждаят от спешна помощ, което подчертава огромния мащаб на бедствието.