Най-малко 95 души загинаха, а 403 души са в неизвестност, след като внушително внезапно наводнение връхлетя Централен Непал.
Сред хората в неизвестност има 384 туристи, основно чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.
Бедствието е предизвикало мащабни разрушения по поречието на река Бхотекоши, която е излязла от коритото си около 9:00 часа местно време, или 5:00 часа българско време. Водата е разрушила населени места, пътища, мостове и хидроенергийни обекти в районите близо до границата с Тибет.
Непалските власти предполагат, че внезапният прилив на водата е свързан с преливане на ледниково езеро в горното течение на реката в Тибетския автономен район на Китай. Климатични експерти обаче разглеждат и друга възможност – ледено-скална лавина от ледник, която е могла да блокира реката и впоследствие да предизвика мощна вълна надолу по течението.
Harrowing footage shows moment flood hits China-Nepal border - leaving 17 dead and hundreds missing, including 3 Americans https://t.co/vvj7oyU7xs pic.twitter.com/h7FVm1jF3J— New York Post (@nypost) August 26, 2026
Според специалисти от Международния център за интегрирано планинско развитие, базиран в Катманду, река Ленде Кхола, приток на Бхотекоши, е достигнала най-високото си регистрирано ниво. Експертът по намаляване на риска от бедствия Сасвата Санял също допуска, че лавина от ледник е блокирала реката, преди внезапно да освободи огромно количество вода.
Стотици туристи са в неизвестност
Сред изчезналите има туристи, работници от хидроенергийни обекти, служители на държавната приходна администрация и полицаи.
„Засега имаме потвърждение само за 26 полицаи, които са в неизвестност заради наводнението. Имаме информация и за изчезнали служители на държавната приходна администрация, работници от хидроенергийни обекти и други хора. Все още събираме данни“, съобщи говорителят на полицията Аби Нараян Кафле пред ДПА.
🇳🇵 🇨🇳 Massive flood sweeps through northern Nepal— AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026
Massive flooding has killed several people in Nepal as Chinese state media reported "major casualties" from a mudslide at a Tibet trade hub on China's side of the nations' shared border. pic.twitter.com/NaCZrQ3qrP
По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като 341 от тях са чужденци. Повечето вероятно са индийци или представители на индийската диаспора, пътували към планината Кайлаш в Тибет, която е свещено място за индуистите.
Сред изчезналите има и южнокорейски граждани, работещи по изграждането на хидроенергиен обект в Непал. Малайзийското външно министерство съобщи, че посолството на страната в Катманду е получило информация от туристически агенции за 11 малайзийци, с които е изгубен контакт и които вероятно се намират в тежко засегнатия окръг Расува.
Хиляди пътници и туристи, отправили се по популярния маршрут Лангтанг, са блокирани заради разрушената инфраструктура. Засегнат е и граничният пункт Расувагадхи – най-големият търговски пункт между Непал и Китай.
Армията се включва в спасителните операции
Премиерът на Непал Балендра Шах разпореди армията и останалите служби за сигурност да се включат в спасителните операции. Допълнителни екипи и служители са насочени към засегнатите райони.
Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни заради опасността от нови наводнения.
Местни жители определят бедствието като едно от най-тежките в страната през последните десетилетия. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромни разрушения. В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с тонове кал.
Непал е поискал помощ от Индия и Китай за спасителните операции.
Индийският премиер Нарендра Моди е разговарял с Балендра Шах и е предложил пълната подкрепа на страната си. „Индия е готова да предостави на Непал всякаква необходима хуманитарна помощ“, заяви Моди.
И в Китай са започнали мащабни издирвателни и спасителни операции в пограничния район Гиронг в Тибет. Китайският президент Си Цзинпин е разпоредил да бъдат засилени усилията за издирване на изчезналите и е призовал за евакуация на хората, застрашени от бедствието от китайската страна на границата. Засега няма данни за броя на загиналите или ранените в Китай.
Няма данни за пострадали българи
Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения в Непал, съобщиха от Министерството на външните работи.
Дипломатическото представителство на България в Делхи следи ситуацията в координация с местните власти и дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз в региона. Посолството е в готовност да окаже необходимото съдействие при необходимост.
Европейският съюз също се включва в подкрепата за спасителните екипи. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е активирана европейската сателитна система „Коперник“.
Чрез нея ще бъдат картографирани засегнатите от наводненията райони, за да се подпомогнат спасителните операции на терен. Фон дер Лайен заяви, че ЕС е готов да предостави и допълнителна помощ.
Хималаите са все по-уязвими
Настоящото бедствие не е първото подобно в района. Същите части на Непал бяха засегнати от внезапни наводнения и през август миналата година, когато ледниково езеро в съседен Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души, а беше повредена важна инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай.
Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища. Причината е и ускоряващото се затопляне на региона вследствие на причинените от човека климатични промени.
Изследвания показват, че ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите се топят с все по-бързи темпове, като загубата на лед се е удвоила от 2000 г. насам. Това увеличава риска от внезапно преливане на ледникови езера, свлачища и разрушителни наводнения в населените райони по течението на реките.