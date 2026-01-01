Най-малко 95 души загинаха, а 403 души са в неизвестност, след като внушително внезапно наводнение връхлетя Централен Непал.

Сред хората в неизвестност има 384 туристи, основно чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.

Бедствието е предизвикало мащабни разрушения по поречието на река Бхотекоши, която е излязла от коритото си около 9:00 часа местно време, или 5:00 часа българско време. Водата е разрушила населени места, пътища, мостове и хидроенергийни обекти в районите близо до границата с Тибет.

Непалските власти предполагат, че внезапният прилив на водата е свързан с преливане на ледниково езеро в горното течение на реката в Тибетския автономен район на Китай. Климатични експерти обаче разглеждат и друга възможност – ледено-скална лавина от ледник, която е могла да блокира реката и впоследствие да предизвика мощна вълна надолу по течението.

Според специалисти от Международния център за интегрирано планинско развитие, базиран в Катманду, река Ленде Кхола, приток на Бхотекоши, е достигнала най-високото си регистрирано ниво. Експертът по намаляване на риска от бедствия Сасвата Санял също допуска, че лавина от ледник е блокирала реката, преди внезапно да освободи огромно количество вода.

Стотици туристи са в неизвестност

Сред изчезналите има туристи, работници от хидроенергийни обекти, служители на държавната приходна администрация и полицаи.

„Засега имаме потвърждение само за 26 полицаи, които са в неизвестност заради наводнението. Имаме информация и за изчезнали служители на държавната приходна администрация, работници от хидроенергийни обекти и други хора. Все още събираме данни“, съобщи говорителят на полицията Аби Нараян Кафле пред ДПА.

По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като 341 от тях са чужденци. Повечето вероятно са индийци или представители на индийската диаспора, пътували към планината Кайлаш в Тибет, която е свещено място за индуистите.

Сред изчезналите има и южнокорейски граждани, работещи по изграждането на хидроенергиен обект в Непал. Малайзийското външно министерство съобщи, че посолството на страната в Катманду е получило информация от туристически агенции за 11 малайзийци, с които е изгубен контакт и които вероятно се намират в тежко засегнатия окръг Расува.

Хиляди пътници и туристи, отправили се по популярния маршрут Лангтанг, са блокирани заради разрушената инфраструктура. Засегнат е и граничният пункт Расувагадхи – най-големият търговски пункт между Непал и Китай.

Армията се включва в спасителните операции

Премиерът на Непал Балендра Шах разпореди армията и останалите служби за сигурност да се включат в спасителните операции. Допълнителни екипи и служители са насочени към засегнатите райони.

Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни заради опасността от нови наводнения.

Местни жители определят бедствието като едно от най-тежките в страната през последните десетилетия. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромни разрушения. В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с тонове кал.

БТА/АП

Непал е поискал помощ от Индия и Китай за спасителните операции.

Индийският премиер Нарендра Моди е разговарял с Балендра Шах и е предложил пълната подкрепа на страната си. „Индия е готова да предостави на Непал всякаква необходима хуманитарна помощ“, заяви Моди.

И в Китай са започнали мащабни издирвателни и спасителни операции в пограничния район Гиронг в Тибет. Китайският президент Си Цзинпин е разпоредил да бъдат засилени усилията за издирване на изчезналите и е призовал за евакуация на хората, застрашени от бедствието от китайската страна на границата. Засега няма данни за броя на загиналите или ранените в Китай.

Няма данни за пострадали българи

Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения в Непал, съобщиха от Министерството на външните работи.

БТА

Дипломатическото представителство на България в Делхи следи ситуацията в координация с местните власти и дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз в региона. Посолството е в готовност да окаже необходимото съдействие при необходимост.

Европейският съюз също се включва в подкрепата за спасителните екипи. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е активирана европейската сателитна система „Коперник“.

Чрез нея ще бъдат картографирани засегнатите от наводненията райони, за да се подпомогнат спасителните операции на терен. Фон дер Лайен заяви, че ЕС е готов да предостави и допълнителна помощ.

Хималаите са все по-уязвими

Настоящото бедствие не е първото подобно в района. Същите части на Непал бяха засегнати от внезапни наводнения и през август миналата година, когато ледниково езеро в съседен Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души, а беше повредена важна инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай.

Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища. Причината е и ускоряващото се затопляне на региона вследствие на причинените от човека климатични промени.

Изследвания показват, че ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите се топят с все по-бързи темпове, като загубата на лед се е удвоила от 2000 г. насам. Това увеличава риска от внезапно преливане на ледникови езера, свлачища и разрушителни наводнения в населените райони по течението на реките.