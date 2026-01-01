Трима мъже са били задържани на 15 септември при полицейска операция срещу наркопрестъпността в област Видин, съобщиха от полицията.

Продължават активните действия на видинската полиция срещу наркоразпространението в региона. При поредна успешна операция, проведена на 15 септември в областния град и с. Градец, служителите на реда задържали трима криминално проявени мъже и иззели екстази, амфетамин, сух канабис и свежи конопени растения.

В хода на предприети претърсвания на два адреса във Видин, обитавани от 39-годишен мъж, служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ открили и иззели 11.5 грама разноцветни кристали и три таблетки, 72 грама суха зелена листна маса и 14 грама бяло прахообразно вещество. При полевия наркотест кристалите и таблетките реагирали на синтетичния наркотик MDMA (екстази), тревата - на канабис, а белият прах - на амфетамин. По първоначални данни наркотиците са били предназначени за пласиране в региона. Видинчанинът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването по случая продължава.

МВР

След прецизна оперативна работа служители на РУ-Видин извършили обход в землището на с. Градец. В близост до брега на р. Тополовец заловили 50-годишен от с. Делейна, който поливал засадени конопени растения. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Разследващите иззели 5 растения с височина от 255 до 420 см, шише с течна растителна тор и кофа. Мъжът е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По същото време било извършено претърсване и в частен имот в с. Градец, обитаван от 46-годишен местен жител. Оттам разследващите иззели още 3 свежи конопени растения с височина от 240 до 300 см, засадени в метални варели. Обитателят на имота е бил задържан в полицейския арест за срок до 24 часа. По случаите в районното управление са образувани две досъдебни производства по чл. 354в, ал.1 от Наказателния кодекс.