Има възможност да се намали данък добавена стойност за горивата, което няма да се отрази на бюджета, а целта е подпомагане на гражданите и фирмите заради повишаващите се цени на горивата. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане".

Всяка седмица ще искаме в парламента да бъдат изслушвани отговорните за цените в България фактори, като тази седмица сме внесли искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но то беше отхвърлено, добави той.

По думите му е плашещо, че цената на петрола продължава да се повишава. Очакваме от КЗП, от КЗК и от правителството да предприемат някакви мерки - корекция в цената на ДДС за горивата или някакъв тип субсидия за фирмите и за гражданите, като тези мерки трябва да започнат да се обсъждат, тъй като в противен случай до края на годината ще спадне икономическата активност, добави Дренчев.

По-рано от "Демократична България" също предложиха мерки за подпомагане на гражданите заради повишаващите се цени на горивата.