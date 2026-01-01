Урсула фон дер Лайен се качи на трибуната в Страсбург тази сутрин за шестата си реч за състоянието на Европейския съюз.

На фона на войни, горски пожари и Доналд Тръмп, председателят на Европейската комисия използва речта, за да представи своя дневен ред, пише Vesti.bg , позовавайки се на POLITICO.

През последните шест месеца представители на институциите в Брюксел са предоставяли идеи, искания и политически ангажименти, които да бъдат включени в речта, макар съдържанието ѝ да е било пазено в строга тайна.

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.

„Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.

"Това е Европа, която осигурява своето благосъстояние. Тази, която се освобождава от нашата токсична зависимост от руските изкопаеми горива. Тази, която се е превърнала в най-голямата търговска сила на планетата. Тази, която трансформира своята индустриална политика, като същевременно защитава нашия уникален социален модел", подчерта Фон дер Лайен и допълни, че днес Европа може да се защити по-добре от всякога, тъй като радикално е преосмислила подхода си към сигурността и е увеличила разходите за отбрана с почти 80 процента само през последните пет години.

Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия, когато е заплашена. "Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация целят нашите демокрации", допълни тя.

"Всичко това доказва едно нещо - Европа е там за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да предостави истински суверенитет на европейците. И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем", каза още председателката на ЕК.

Фон дер Лайен ще разхлаби правилата за предоставяне на убежище

Признавайки нарастващото влияние на „крайните“ политически партии, които се възползват от общественото недоволство, председателката на Европейската комисия ще предупреди, че нелегалните мигранти биват довеждани до границите на блока не само от „безскрупулни трафиканти“, но и „от нашите противници“.

Като пример тя ще посочи кризата в Сеута, като заяви, че инструментите „трябва да се развиват“, според стенограмата, с която POLITICO се е запознало.

„Именно затова ще предложим нова Европейска рамка за реакция при извънредни ситуации“, ще заяви тя. Тя ще позволи на държавите членки да се възползват от „ограничена във времето и строго определена гъвкавост на стандартните процедури“, когато става въпрос за обработването на заявленията на хората, които искат да останат.

Въпреки големия интерес към Карни и речта на фон дер Лайен за състоянието на ЕС, тази сутрин в залата има доста празни места, като около една трета от местата изглеждат незаети. Повечето от тях са на представители на крайната десница, но има и отсъстващи от левицата.

Бардела пренебрегна Карни

Лидерите на крайнодясната група „Патриоти“, френският политик Жордан Бардела, и на „Европа на суверенните нации“, ръководена от партията „Алтернатива за Германия“, пропуснаха ръкостисканията между лидерите на политическите групи и канадския премиер Марк Карни, когато той влезе в пленарната зала. Местата им останаха празни, докато той преминаваше покрай тях.

„Моля, аплодирайте“

Евродепутатите посрещнаха с разпръснати аплодисменти Урсула фон дер Лайен, Марк Карни и Роберта Мецола при влизането им в пленарната зала.

Фон дер Лайен ще трябва да балансира внимателно, за да запази подкрепата на двете най-големи политически групи в Европейския парламент, дясноцентристката и лявоцентристката.

Докато първата иска тя да удвои усилията за опростяване на регулациите, които са в ход през последните две години, втората настоява да бъде прекратено това, което определя като дерегулация на зелените политики на ЕС.

Исторически урок от фон дер Лайен

Очаква се Урсула фон дер Лайен да постави речта си за състоянието на ЕС в историческа рамка както в началото, така и в края, според стенограма на речта, получена от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Тя ще започне с цитат от романа на Чарлз Дикенс „Повест за два града“, „Беше най-доброто от времената, беше най-лошото от времената“, описвайки Европа, която е едновременно по-силна и по-несигурна от всякога.

Очаква се в края на речта си тя да се позове на Конгреса на Европа от 1948 г. и да обяви нов „Конгрес на Европа“, който ще се проведе по повод 70-ата годишнина от Договора от Рим през следващата година.

Новият форум ще събере мислители, писатели, художници, учени, граждани и представители на гражданското общество от целия континент с цел, както ще заяви тя, „да си върнем европейското въображение“ за новото поколение.

Фон дер Лайен ще обяви „Алианс за бъдещето“ с Канада

Като част от речта си, на която лично ще присъства министър-председателят Марк Карни, председателката на Европейската комисия ще обяви ново всеобхватно партньорство с Канада, според проект на речта ѝ, получен от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Макар плановете да не съдържат много подробности, тя ще обещае: „Да работим върху интелигентното производство... да създадем технологичен алианс... да интегрираме отбранителните индустриални бази“. Освен това двете страни ще „превърнат Арктика във водещ съвместен проект. Ще работим в областта на енергетиката, критичните минерали и батериите. В областта на изкуствения интелект, квантовите технологии, киберсигурността и икономическата сигурност“.

По думите ѝ партньорството „не е насочено срещу никого“, макар че изречението „Европа и Канада вярват в демокрацията“ без съмнение ще бъде възприето във Вашингтон като пряка критика към задълбочаващото се разминаване между САЩ и Отава.

Големите технологични компании ще трябва да докажат, че са безопасни за децата

Компаниите за социални медии ще трябва да докажат, че платформите им са безопасни за децата, като по този начин тежестта на доказване ще бъде обърната. Това ще заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според проект на речта ѝ, получен от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Очаква се утре Европейската комисия да обяви „Закон за децата на ЕС“, който ще ограничи достъпа до социалните медии за лица под 15-годишна възраст. Това представлява значителна промяна в политиката на Европа по отношение на социалните медии.

„Никакви лични акаунти за лица под 15 години. Никакви социални медии за лица под 13 години“, се посочва в проекта на речта, като лицата под 15 години ще имат достъп единствено до „мини акаунти“. Това отразява предложеното законодателство, с което POLITICO се е сдобило.

Фон дер Лайен за „Китайския шок 2.0“

Урсула фон дер Лайен ще спомене продължаващите търговски преговори на ЕС с Китай, без обаче да предлага конкретни стъпки, които блокът би предприел за балансиране на отношенията. В момента ЕС има търговски дефицит с най-голямата икономика в Азия в размер на 1 милиард евро дневно.

Ръстът на вноса от Китай оказва натиск върху основните индустрии на единния пазар, от автомобилостроенето и химическата промишленост до тежката индустрия, като председателката на ЕК заявява, че е достигната „повратна точка“.

Националните правителства поискаха от Комисията да предприеме действия срещу заплахата от деиндустриализация, свързана с т.нар. „Китайски шок 2.0“, а водещите търговски дипломати на „Берлемон“ водят разговори с колегите си в Пекин в търсене на договорено решение.

Ако това не успее, представители на Европейската комисия са заявили, че ЕС е готов едностранно да ограничи вноса от Китай.

Подготвените изказвания на председателката на Комисията обаче съдържат малко конкретика относно мерките, които изпълнителната власт на ЕС е готова да предприеме, за да защити европейската индустрия от това, което определя като нелоялна конкуренция.

Възможно е причината да е, че фон дер Лайен иска първо да изчака развитието на преговорите, преди да ескалира напрежението. Възможно е също така в „Берлемон“ да смятат, че не разполагат с пълната подкрепа на Съвета на ЕС, за да се изправят срещу Китай с всички налични търговски инструменти.

Изявление за медиите на председателката на ЕП Роберта Мецола в Страсбург

Представянето на речта за състоянието на Европейския съюз от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес е най-важният момент от годишния ни календар, каза пред журналисти днес председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.

"От гледна точка на Европейския парламент нашите искания са доста ясни. Първо, очакваме силни ангажименти относно конкурентоспособността, как да се запазят ниски разходите, но в същото време как като Европа ще се състезаваме и ще стоим на собствените си крака", подчерта Мецола.

Тя допълни, че също толкова важна е сигурността и как ще се гарантира, че външните граници на ЕС са защитени и че хората се чувстват в безопасност в Европейския съюз.

"Трето, относно климата, особено след това, което видяхме през последните месеци, трябва да сме сигурни, че сме подготвени, по-добре подготвени за екстремни метеорологични условия на нашия континент", допълни тя. "И четвърто, по социалната програма, как можем да направим живота по-достъпен за нашите граждани. Това е, което нашите граждани искат, те искат животът им да бъде по-безопасен, да бъде по-достъпен и да бъде по-справедлив".

Мецола допълни, че днес се очаква премиерът на Канада Марк Карни да присъства на днешното представяне на Състоянието на съюза, а утре да се обърне към евродепутатите в пленарната зала.

"Това изпраща най-силното послание. Първо, че от тази зала проектираме Европа като геополитически актьор. Второ, че искаме да укрепим и задълбочим нашите отношения с приятели по целия свят както в областта на търговията, така и с държави, които споделят подобни ценности с нас, които ценят демокрацията, които гледат напред в един свят, който е по-свързан", подчерта тя.

Председателката на ЕП допълни, че младите са фокус в политиката на ЕС и според нея те очакват отговори.

"Фокусираме се върху това младите да имат работа, че да могат да имат достъпни жилища и да продължават да живеят в ЕС, без значение в коя част на ЕС живеят. Все още имаме твърде много разлики между държавите и между градските и селските райони", допълни Мецола.

Марк Карни пристигна в Европейския парламент в Страсбург​

Канадският министър-председател Марк Карни пристигна в Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат от председателката на Европейския парламент Роберта Мецола и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Готов съм, имам химикалка“, пошегува се той и добави, че ще си „води записки“ по време на речта на фон дер Лайен.

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава.

Кой знае какво има в речта?

Много малко хора - дори вътрешни за институциите.

Когато председателят на Европейската комисия обяви „Европейската година на младежта“ в речта си през 2021 г., това се оказа изненада дори за образователния отдел, който трябваше да реализира инициативата.

Какви теми ще бъдат засегнати?

Фон дер Лайен и най-близките ѝ съветници ще продължат да работят по речта до последния момент.

Въз основа на разговори с повече от дузина европейски представители, пожелали анонимност, за да обсъдят приоритетите и основните послания на председателката, редакцията на POLITICO е научила, че тя ще говори за…

изкуствения интелект;

конкурентоспособността;

климата;

търговията;

миграцията;

отбраната;

социалните медии.

Ето как ще протече речта…

Очаква се речта да започне в 9:00 ч. централноевропейско време. Тя ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург и, съдейки по предишните изяви, фон дер Лайен ще говори около час.

Пленарната зала ще бъде изпълнена с евродепутати, както и с европейските комисари, а тази година ще има и специален гост - канадският премиер Марк Карни.

След като фон дер Лайен приключи, лидерите на политическите групи в Европейския парламент ще получат възможност да отговорят.