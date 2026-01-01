Руските сили поразиха пътнически влак №122, пътуващ от украинската столицата Киев за град Николаев, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението Телеграм на украинските държавни железници "Укрзализница".
“Днес влак №122 Киев - Николаев бе подложен на атака. Благодарение на ранното предупреждение от отдела за наблюдение на "Укрзализница" екипът в локомотива и персоналът на композицията, както и пътниците, бяха евакуирани", се казва в изявлението.
‼️ Russian Forces Strike Regular Bus In Nikopol District With A Drone: 5 Killed, 7 Injured — Dnipropetrovsk Regional Military Administration— UATV English (@UATV_en) September 16, 2026
🚂💥 Russian Armed Forces Also Strike "Kyiv-Mykolaiv" Passenger Train: All People Evacuated — Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/EO6YgneLgi
Било е организирано извозване с автобуси, съгласувано с Николаевската областна военна администрация.