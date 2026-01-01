Руските сили нанесоха широкомащабен удар по индустриалния град Павлоград в югоизточна Украйна, при което убиха седем души, атакувана беше и бензиностанция в столицата Киев, както международен агробизнес обект в Днепър (Днипро), в момент, когато Москва засилва ударите срещу логистични и икономически цели, предаде Ройтерс.

Областният управител Олександър Ганжа написа в Телеграм, че руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, поразявайки пет района на града, известен като железопътен и логистичен център, обслужващ въгледобивен район с довоенно население около 120 000 души.

Общо 76 души са ранени, включително няколко деца. Снимки, публикувани онлайн, показват разрушени магазини и изгорели автомобили в града, който служи като ключов маршрут за снабдяване на украинската армия, свързващ централна Украйна с източните фронтови линии.

Атаката срещу бензиностанцията в Киев и срещу агробизнес обект, управляван от Bunge в югоизточния град Днипро, допълва засилената въздушна кампания на Русия през последните седмици. Москва изстрелва балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги. Киев се затруднява да отблъсне атаките заради недостиг на системи за противовъздушна отбрана.

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура "бързо нарастват" и призова правителството да "реагира и действа изпреварващо".

Русия отрича да атакува умишлено цивилни обекти. Ударът срещу бензиностанцията на "Укрнафта" изглежда е първата атака с реактивен дрон срещу подобен обект в Киев, след около 300 атаки срещу бензиностанции в или близо до фронтовите региони на Украйна през последните месеци.

Четирима души са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко.

"Няма никаква военна цел в подобни удари. Това е терор и сплашване на цивилното население", заяви изпълнителният директор на Укрнафта Богдан Кукура във Фейсбук.

Освен това руското министерство на отбраната заяви снощи, че е нанесло удари по кораби, пренасящи военни товари, в град Черноморск (Чорноморск на украински).

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Екс за четирима загинали в Павлохрад и подчерта, че жертвите просто са се намирали в района на търговски центрове.

Градът се намира на около 80 километра от фронтовата линия.

Десетки други хора са били ранени и в Краматорск при руски атаки, които са ударили жилищни сгради, добави Зеленски.

При удар в руската гранична Белгородска област днес бяха убити двама души и ранени седем други, предаде ТАСС.