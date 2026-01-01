Набирането от страна на Русия на чуждестранни граждани за участие във войната ѝ срещу Украйна представлява „трафик на хора“, се посочва в доклад на „Амнести Интернешънъл“.

Правозащитната организация заявява, че Москва използва „измамни, принудителни и експлоататорски практики“, за да набира граждани от страни с ниски доходи като Шри Ланка, Сиера Леоне и Сомалия. Тактиките включват „празни обещания за цивилни длъжности или роли, несвързани с бойни действия“, каза генералният секретар на „Амнести Интернешънъл“ Агнес Каламар.

Докладът на „Амнести“ се основава на свидетелства и интервюта с чуждестранни граждани, задържани в украински лагери за военнопленници. Някои от тях разказват на организацията, че руските власти са ги принудили да се присъединят към руските въоръжени сили, когато разрешенията им за пребиваване в Русия са били на път да изтекат, съобщи „Политико“.

Гражданин на Шри Ланка, представен в доклада под името Динеш, разказва, че към него се обърнали с предложение да се присъедини към армията, след като руската му работна виза изтекла. След двуседмично обучение Динеш бил изпратен на фронта, където два месеца по-късно бил пленен от украинските сили, се посочва в доклада.

Други споделят, че са били привлечени от чужбина да се присъединят към руската армия под предлог, че ще изпълняват друг вид работа. Бразилец, представен в доклада като Педро, разказал пред „Амнести“, че смятал, че подписва договор за добре платена работа в сферата на информационните технологии в Русия, но вместо това бил отведен във военен тренировъчен център, а по-късно изпратен на фронта.

Тактиките на Кремъл за набиране на чуждестранни граждани са обект на множество доклади и са предизвикали дипломатически спорове. Страни като Кения и Гана поискаха от Русия да спре набирането на техни граждани за участие във войната.

През март украинските власти изчислиха, че от 2022 г. насам Русия е набрала най-малко 27 000 чуждестранни граждани от 135 държави. Най-големите групи са от Таджикистан, Беларус и Казахстан – страни, от които традиционно има голям поток от мигранти към Русия.