Пожар избухна в кухнята на ресторант към мотел във видинската Северна промишлена зона, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 15 септември в 12:31 часа. На място пристигнали два екипа на пожарната, които успели да потушат пламъците.

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Огънят е унищожил 5 кв. м от покривната конструкция и 5 кв. м от сградата, а около 20 кв. м стени са били опушени.

По първоначални данни причината за пожара е неправилно използване на нагревателен уред.

При намесата на огнеборците са спасени две сгради.