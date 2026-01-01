След емоцията от 10 май, когато 30 000 души с велосипеди изпълниха бул. „Цариградско шосе“, София отново ще даде пространство на хората на две колела, съобщиха от Столична община. На 20 септември Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Посолството на Кралство Дания организират градско велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността 2026.

Велошествието ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев и ще премине по част от трасето на историческия финал на третия етап на Giro d’Italia в София. Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. „Народно събрание“, а стартът е в 10:00 ч.

Маршрутът ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което колоната ще се върне обратно до пл. „Народно събрание“.

За около два часа бул. „Цариградско шосе“ ще бъде освободен от автомобилния трафик, за да се превърне в пространство за велосипедисти и всички, които искат да усетят София по различен начин.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 2026, която тази година насочва вниманието към достъпната и устойчива мобилност и към възможностите хората да избират различни начини за придвижване в града.

„На 10 май видяхме как изглежда София, когато 30 000 души се качат на велосипедите си и улиците на града станат тяхно пространство. На 20 септември искаме отново да дадем това усещане на софиянци – да караме заедно и да покажем, че велосипедът има своето място в София.

Но за нас велосипедът не е само повод за едно шествие. Работим за цялостна и свързана велосипедна мрежа, която да направи колелото реална алтернатива за придвижване в града. Нашата цел е да създадем повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура – не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета. Така постепенно ще изградим мрежа, която позволява безопасно и удобно придвижване с велосипед в различните части на София.“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Посолството на Кралство Дания се включва в инициативата като партньор, поставяйки акцент върху опита на Дания в развитието на велосипедната култура и устойчивата градска мобилност.

Столична община кани всички софиянци да вземат велосипедите си и да се присъединят към шествието.