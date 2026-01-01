Народното събрание ще разгледа два законопроекта за промени в Закона за чужденците в България на първо четене, внесени от Министерския съвет (МС) и от „Демократична България“ (ДБ). Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Целта на законопроекта, внесен от МС, е да се отразят изискванията на правото на ЕС, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение, както и задължение да се сключва писмен договор, в който са уредени условията за наем на жилището, предоставено от работодателя на сезонния работник. Въвежда се и ограничение за ползването на служебни паспорти само при изпълнение на служебни функции в чужбина.

Законопроектът на ДБ въвежда законова уредба за използване на „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“ при обработването и обмена на информация във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за пребиваване и работа. Целта е да се въведе единна електронна среда за взаимодействие между компетентните институции.

Проектопрограмата предвижда още депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от „Прогресивна България“ (ПБ).

Записано е още народните представители да разгледат на второ четене и общ законопроект за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, изготвен от Комисията по земеделието, храните и горите, въз основа на приетите на първо гласуване на законопроекти, внесени от ГЕРБ-СДС и ПБ. В проекта на програма е включено още първо четене на промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, внесени от МС.

За четвъртък е е предвидено депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от МС, предвиждащи въвеждането на конкретни мерки за насърчаване на използването на възобновяема енергия.

В проекта на дневен ред на парламента са залегнали и два законопроекта на първо четене за промени в Закона за електронната идентификация, внесени от ДБ и ПБ.

На второ четене депутатите ще обсъдят промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесени от МС. Те ще гласуват и отчет за дейността на Съвета за електронни медии за 2025 г.

В петък се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесени от МС.

След това се предвижда и редовен парламентарен контрол.