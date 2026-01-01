Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чешката република Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България днес по покана на своя български колега. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

Около 11:00 ч. с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ Радев ще посрещне чешкия си колега.

По-късно в сградата на Министерския съвет ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. След 12.30 ч. се очаква двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.

В 13.20 ч. Радев и Бабиш ще открият българо-чешки бизнес форум. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи.