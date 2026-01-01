Завръщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания не е успяло да стопи напрежението между херцога на Съсекс и по-големия му брат принц Уилям. Двамата продължават да са отчуждени, а според източници на сп. People между тях няма пряк контакт.

„В момента отношенията им преминаха от гореща война към много, много студена война“, коментира кралският историк Аманда Форман. По думите ѝ, дори при „студена война“ все пак трябва да има някакво присъствие и контакт.

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Хари неведнъж е показвал, че би искал отношенията му с Уилям да бъдат възстановени. За принца и принцесата на Уелс обаче случилото се през последните години е оставило дълбоки следи.

„За тях беше много трудно и не бих обвинил Уилям, че е предпазлив“, казва източник, близък до двореца.

Според кралския биограф Саймън Вигар Уилям и Кейт Мидълтън предпочитат да гледат напред и да не позволяват семейната драма да определя живота им. По думите му те приемат случилото се като „второстепенна история и отдавна отминало минало“.

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На фона на това отношенията между Хари и баща му крал Чарлз III изглежда постепенно се подобряват. През юли монархът се срещна с Хари, Меган и двете им деца – Арчи и Лилибет, по време на посещението на семейството във Великобритания.

След завръщането си на 26 август Хари и кралят са разговаряли поне веднъж, но оттогава не са се срещали лично.

Това обаче не променя позицията на Уилям. Според Ръсел Майърс, автор на книгата William and Catherine, принцът ясно разграничава отношенията на баща си с Хари от собствените си отношения с брат си.

„Позицията на Уилям е ясна – отношенията, които баща му поддържа с Хари или със семейство Съсекс, са изцяло негово решение“, казва Майърс. По думите му Уилям не смята да поддържа отношения с Хари и Меган нито в професионален, нито в личен план.

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Всичко това се случва в момент, когато за семейството на Уилям и Кейт така или иначе предстои период на промени. Принцесата на Уелс, която е в ремисия след лечението си от рак, постепенно се връща към повече публични ангажименти.

У дома пък Кейт и Уилям свикват с новия ритъм, след като 13-годишният им син принц Джордж започна да учи като пансионер в колежа „Итън“.

На този фон завръщането на Хари и Меган във Великобритания поставя отново семейния конфликт в непосредствена близост. Според Майърс Уилям и Кейт могат да настояват, че приоритет са собственото им семейство и задълженията им, но неизбежно ще има интерес към това как ще общуват занапред със семейство Съсекс.

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Разстоянието между Великобритания и Калифорния досега позволяваше конфликтът да остане някак на заден план. Сега това вече не е така.

„Когато бяха в Калифорния, проблемът не се виждаше толкова ясно. Сега отново е точно пред очите им“, казва източник от двореца.