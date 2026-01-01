Принц Арчи и принцеса Лилибет ще посетят Обединеното кралство следващия месец за първи път от четири години. Поводът за визитата е гостуването на принц Хари и Меган Маркъл, които ще присъстват на официалната церемония „Остава една година“ преди провеждането на мащабните „Инвиктус игри“ (Invictus Games) в Бирмингам през 2027 г, пише Vesti.bg , позовавайки се на HELLO!

Кралските деца не са стъпвали на британска земя от 2022 г., когато придружиха родителите си за честванията по случай Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II. Източници разкриват, че херцогът на Съсекс има огромно желание най-после да запознае децата си отблизо с останалата част от кралското семейство и да им покаже местата от собственото си детство.

Макар че е много вероятно Арчи и Лилибет да прекарат ценно време с дядо си – крал Чарлз III, изглежда почти невъзможно те да се засичат с чичо си принц Уилям и тримата си кралски братовчеди – принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Програмата е пълна, а воля – липсва

В интервю за изданието Page Six кралският коментатор Аманда Мата заяви:

„Дори отношенията между братята постепенно да започнат да се подобряват, семейството на принца и принцесата на Уелс вероятно вече има запълнен график за цялото лято. Всяко подобно събиране, включващо децата и братовчедите, би изисквало изключително сериозно предварително планиране и най-вече огромна добра воля от всички участващи страни.“

Тя допълни, че „най-голямата пречка“ за събирането на малките братовчеди остава огромното, ледено напрежение между принц Хари и принц Уилям, както и между съответните им съпруги – Меган Маркъл и принцеса Кейт Мидълтън.

Познават ли се изобщо кралските братовчеди?

До момента остава пълна мистерия дали децата на Уилям и Кейт изобщо някога са виждали наживо малката си братовчедка Лилибет. При последното посещение на семейство Съсекс в Лондон, триото от Уелс беше на официален кралски ангажимент в Кардиф. Единственото потвърдено събитие тогава беше рожденият ден на Лилибет във „Фрогмор Котидж“, на който Хари по-късно разкри, че дъщеря му е успяла да се запознае с прабаба си, кралица Елизабет II.

За разлика от нея, Джордж, Шарлот и Луи са имали възможност да общуват с баткото Арчи. Това се случи по време на благотворителен мач по поло през 2019 г., когато Арчи беше още новородено бебе.

Снимките от онова щастливо лято пазят мили моменти – как малката Шарлот и принц Джордж с любопитство разглеждат новороденото, докато принц Хари се усмихва нежно на Меган. Най-забавният момент тогава остана дело на малкия принц Луи, който беше уловен да върви наперено към леля си Меган, носейки огромните слънчеви очила на майка си Кейт, и да плези забавно език на малкия си братовчед. За съжаление, към днешна дата тези топли семейни моменти изглеждат като далечно минало.