Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу мъж за държане с цел разпространение на фентанил и кокаин, съобщиха от обвинението.

На 26 февруари в жк. „Люлин 6“ в автомобил, обвиняемият държал без надлежно разрешително с цел разпространение фентанил с нето тегло 3,87 грама, разпределен в 10 отделни обекта, както и кокаин с нето тегло 0,37 грама, разпределен в 5 отделни обекта.

Иззеха близо половин килограм фентанил в Пловдив, шестима са задържани

Иззетият фентанил е бил с различна концентрация на наркотичното вещество в отделните обекти, като общата му стойност съгласно приетата по делото оценка възлиза на 5752,07 евро. Стойността на иззетия кокаин е 55,82 евро, а общата стойност на наркотичните вещества е 5807,89 евро.

За извършеното деяние обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.