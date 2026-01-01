Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев каза пред журналисти, че може да се очаква допълнително увеличение на цената на дизела и бензина извън това, което вече има, след като Саудитска Арабия обяви, че ограничават доставките на нефт за Европа.

"Не съм съгласен с председателя на бюджетната комисия, че цените на бензина в България не са достатъчно високи, за да трябва правителството да дава компенсации", обясни той.

По думите му в момента цената на дизела е 1,92 цента. "Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва даде компенсации", запита Василев. Според него не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите, а цената започва да се отразява на цялата верига на доставки като по думите му ни очаква "много сериозен инфлационен шок".

"В момента не виждаме никакви реални действия на правителството. Ако тази криза бъде изпусната от правителството, няма да можем да се оправим две години, ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. Правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки, ако не знаят какво да правят да препишат мерките, които въведохме през 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине". обясни той.

Случаят "Петрохан"

Василев бе запитан дали ще свалят подкрепата си от столичния кмет Васил Терзиев заради случая "Петрохан". "Веднъж да съм съгласен с Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала. Тук въпросът е, когато са подадени сигнали в ДАНС през 2022 година, къде е спал ДАНС 3 години, защо не са сигнализирали прокуратурата", запита Василев. Според него някой в ДАНС "покровителства" групи, които нанасят щети на българските деца, като припомни, че от 2021 година шеф на ДАНС е Пламен Тончев, който е "лично назначение от Радев".

"Васил Терзиев няма служебното положение да покровителства, трябва да се търси в ДАНС кой е позволил това да се случва", обясни той.