Дванайсет души, сред които пет деца, загинаха, а над сто са в неизвестност след срутването на шестетажна жилищна сграда в града Газа, съобщи днес пред Франс прес палестинската служба за гражданска защита.
Шестетажната сградата, в която са били разположени по четири апартамента на етаж, е била “директно атакувана” по време на войната, което е “нарушило структурната ѝ цялост и е причинило срутването”, съобщи службата по комуникации в Газа.
A building collapsed in Gaza City on Wednesday, killing several members of displaced families living in the edifice that was damaged by strikes early in the war. Children and women were among the victims.— The Associated Press (@AP) September 16, 2026
Emergency services and others rushed to the scene to rescue people from… pic.twitter.com/N2sAFEC7r4
“Най-малко 12 мъченици, включително пет деца, са извадени загинали под руините досега”, каза Махмуд Басал - говорител на службата за гражданска защита, която действа под управлението на “Хамас”.
Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок в западната част на град Газа продължава.
At least 12 people dead, more than 100 missing after a Gaza apartment building collapsed from damage sustained in Israeli strikes. pic.twitter.com/wfnU3z5tXC— Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) September 16, 2026
Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища, припомня агенцията.
War-damaged Gaza building collapses killing 12 people seeking shelter inside https://t.co/7t0fQhxNql pic.twitter.com/8xz0AyMOJ1— Deccan Herald (@DeccanHerald) September 16, 2026
Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение “Хамас” на 7 октомври 2023 г.
При войната в Газа бяха убити над 73 000 палестинци, а над 1 74 000 бяха ранени, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването, чиито данни се смятат за достоверни от ООН.