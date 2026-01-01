Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

В публикация във Facebook Велева посочва, че решението ѝ е свързано с желанието ѝ журналистическите материали, за които отговаря, да не бъдат използвани в предстоящата президентска кампания.

„Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка“, пише тя.

Велева коментира и случая „Петрохан“, като заявява, че според нея обществото трябва да получи информация за всички обстоятелства около него.

„Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за „Петрохан“, дори с цената на журналистически жертви“, посочва журналистката.

В своята публикация журналистката посочва, че не приема чувствителни данни да бъдат публикувани в медиите, но поставя въпроса за начина, по който тази практика се прилага в конкретния случай. Тя заявява, че няма да прекрати работата си по разследването.