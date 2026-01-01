По покана на министър-председателя Румен Радев премиерът на Чехия Андрей Бабиш е на официално посещение в България. Двамата обсъдиха в сградата на Министерския съвет "на четири очи" възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

България и Чехия - приятелски държави

"Добре дошъл, Андрей, радвам се, че си в България", приветства го Радев и обясни, че за него е огромно удоволствие да приветства след осем години скъпия приятел на България Андрей Бабиш. Той определи Чехия като близка и приятелска страна, с която ни свързват дълбоки исторически и културни връзки от девети век, от мисията на светите братя Кирил и Методий.

Българският премиер припомни стотиците чешки учени, инженери, индустриалци, архитекти, дейци на изкуството и културата, които пристигат в България след Освобождението и помагат да се развиват индустрията, образованието и съвременните европейски институции на младата българска държава.

"Уважаеми господин премиер, драги Румен, аз страшно се радвам, че след 8 години съм в София. За мен беше голяма радост твоята победа в изборите. Преди 8 години ти ме посети като президент, а сега си министър-председател и това е страхотна новина за нас, защото имаме сходни представи, възгледи по всички въпроси", каза от своя страна Бабиш с нескрита симпатия и приятелско чувство.

Икономика, енергетика и нови технологии

Българският премиер отбеляза, че с чешкия му колега Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е фундамента, основата на нашето икономическо развитие, и посочи, че Бабиш е един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина, надеждна, стабилна електроенергия в Европа.

"По отношение на енергетиката разгледахме нашето възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти съвместно. Искам да привествам чешката страна, че имат първи важни стъпки за проекти, касаещи малките модулни реактори, и ние оттук нататък се договорихме да излъчим обща работна група, така че да установим едно такова сътрудничество по тази изключително важна за бъдещето на нашите енергийни системи и индустрии област. Също така България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в тяхното усилие за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси. Ние имаме свободен достъп с ясни споразумения и додвата гръцки терминала и до петте турски терминала за втечнен газ и можем по всяко време чрез резервирани капацитети да допринесем за нашите партньори и приятели да гарантират надеждни доставки на природен газ. А това е само началото. Ние вече говорим в перспектива за зелените енергийни коридори, които предстоят да минават през нашата страна и от Северна Африка и от региона на Кавказ", каза Румен Радев.

Чехия и България имат еднакви възгледи за енергетиката, каза от своя страна и премиерът на Чехия и допълни, че това е важно.

Нашият премиер благодари на Андрей Бабиш за това, че Чехия е удържала на думата си и в срок е доставила 20 модерни влака за България, така че да изпълним ангажиментите си по ПВУ.

"Концернът „Шкода“ има едно засилващо присъствие в България и очертахме перспективите за нови съвместни проекти в областта на транспорта, в областта на индустриалното сътрудничество, в областта на високите технологии, защото и двете държави имат силен енергиен микс и трябва да използваме индустрията на бъдещето. България има какво да предложи, тъй като нашият институт "Инсайт" вече създава собствен модел за изкуствен интелект и това е една добра база за сътрудничество. По отношение на отбранителната индустрия, ние вече имаме компании, които работят заедно и сме един от лидерите в Европа за производство на боеприпаси, а напоследък работим съвместно за производство на дронове, на антидрон системи. Искам да благодаря на премиера Бабиш за това, че днес на бизнес форума, в който се събраха 186 български фирми и 50 чешки фирми, за това че той води днес тези чешки фирми, защото ние гледаме напред. Не само към търговия. Не само да търгуваме. Нашата амбиция е да мислим отвъд търговията, да мислим за съвместни проекти. По отношение на нашата европейска политика мога да кажа, че по европейския дневен ред ние имаме много еднакви и сходни виждания. И по отношение на търговията с емисии, и по отношение на нелегалната миграция", посочи Радев.

Той каза, че по отношение на отбранителната индустрия двете държави са едни от лидерите в Европа за производство на боеприпаси, работят съвместно за производството на дронове, антидрон системи и предстои задълбочаването на това сътрудничество.

Войната в Украйна и отношението към Русия

Междувременно чешкият премиер отбеляза, че има две войни, които са неприемливи и се прави всичко за това те да бъдат приключени. По думите му те влияят силно на Европа, унищожават енергетиката. Бабиш посочи, че е поканил българския премиер в Чехия и отбеляза, че ще се очакват с нетърпение бъдещите контакти между двете държави.

По отношение на войната на Русия в Украйна, Радев заяви, че трябва по-често на срещите на върха да се чува думата както на България, така и на Чехия.

„Недопустимо е в сърцето на Европа да се води война на изтощение", каза още той.

Попитан от журналист от чешка медия ще продължава ли България да се противопоставя на европейските санкции срещу Руската федерация, припомняйки, че страната ни пожела от 21-я санкционен пакет да бъдат извадени руският патриарх Кирил, както и двама бизнесмени, Радев отговори: „Да, България имаше резерви към 21-я пакет санкции. Но ние много ясно казахме, че има трима човека и ние ги третираме като наш национален интерес."

Българският премиер обясни по отношение на искането от санкционния списък да бъде изваден руският патриарх с аргумента, че религията няма място в тази война. „Против това сме религията да бъде още един елемент на тази санкция. Следващата личност е г-н Алекперов – един от собствениците на нашата рафинерия. Г-н Махмудов е собственик на компанията, която произвежда части за мотрисите в София", допълни той.

По-късно Радев и Бабиш ще открият българо-чешки бизнес форум. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи.