Предварителните проучвания сочат, че внезапното наводнение на границата между Непал и Тибет вероятно е било предизвикано от срутване на ледник. Това подчертава нарастващия риск, свързан с бързото топене на хималайските ледници, съобщиха учени пред Би Би Си.

Първоначалните съобщения за земетресение накараха мнозина да предположат, че трусът е предизвикал свлачище, което от своя страна е причинило наводнението. При бедствието са загинали най-малко 177 души.

По-късно обаче Геоложката служба на САЩ (USGS) уточни, че бедствието е било причинено от „ледников колапс“ – срутване или разпадане на ледник или част от него.

Ударът при падането на леда в дъното на долината е бил толкова силен, че е регистриран като събитие с магнитуд 5,2, според данни на USGS и учени, анализирали случилото се.

Д-р Саймън Кук, експерт по ледници от Университета в Дънди, заяви пред Би Би Си, че екипът му е установил срутване на долната част на ледник в Непал, близо до връх Лангтанг Лирунг, който се намира на около 15 километра западно от мястото на наводнението.

По думите му ледникът вероятно се е срутил в северозападна посока, след което масата от лед и отломки се е придвижила на запад надолу по течението.

Анализ на Международния център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD), междуправителствена научна организация, установи, че е възможно да е имало „лавина от ледени и скални маси, произхождаща от район с голяма надморска височина“.

Това е довело до навлизането на „голям обем лед и скални отломки“ в Ленде Хола – приток на река Бхоте Коши. В резултат е възникнал внезапен прилив на реката, който е понесъл надолу по течението вода, седименти и големи камъни.

Според ICIMOD нивото на водата в реките надолу по течението се е повишило със седем до девет метра в рамките на 30 минути. Няколко станции за мониторинг на водите са били отнесени или повредени.

Районът е ограден от стръмни планини, а видеозаписи от наводнението показват огромни количества вода и отломки, които се спускат с висока скорост по речното корито.

Не е ясно какво е причинило срутването на ледника в сряда.

Учените обаче от години предупреждават за топенето на ледовете и вечната замръзналост в Хималаите в резултат на повишаването на температурите и изменението на климата.

Анализ на ICIMOD, публикуван по-рано тази година, установи, че ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите губят лед с двойно по-висока скорост в сравнение с периода около 2000 г. Това от своя страна увеличава риска от опасни явления, включително наводнения.

Д-р Кук посочи, че през последните години са регистрирани подобни инциденти, при които срутвания на ледници са предизвикали наводнения и свлачища в Индия, Швейцария и Италия.

През 2021 г. голям къс от хималайски ледник се срути в долината Чамоли в Северна Индия, предизвиквайки каскада от отломки и вода, която се спусна надолу по течението и отне живота на около 200 души. По-късно учените изчислиха, че енергията, освободена при срутването, е била еквивалентна на тази на 15 атомни бомби.

Само миналата година в същия регион на Непал също бяха регистрирани наводнения, причинени от внезапното изпускане на вода от ледниково езеро в Тибет.

Мохд Фарук Азам, специалист в ICIMOD, заяви, че нарастващата честота на опасните явления в криосферата – замръзналите части на Земята – „става по-видима от всякога“.

„Темпото на промяна е толкова бързо, че настоящите усилия трудно успяват да се справят с него“, каза той.

Макар че е трудно да се определи дали конкретно природно бедствие е пряко причинено от изменението на климата, „когато погледнете модела на тези събития, наистина смятате, че изменението на климата може да оказва влияние“, каза д-р Кук.

„Логиката е, че с една затопляща се планета ще виждате свиващи се ледници и по-интензивно топене на снега. Вечната замръзналост – почвата, която е замръзнала от векове и частично стабилизира някои планински склонове – се затопля, размразява и разрушава.

Така ще има повече свлачища, отломки, топене на ледници, внезапно изпускане на ледникови езера и срутвания на ледници, защото затоплянето на климата в крайна сметка дестабилизира тези високопланински среди.“