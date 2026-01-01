Предварителните проучвания сочат, че внезапното наводнение на границата между Непал и Тибет вероятно е било предизвикано от срутване на ледник. Това подчертава нарастващия риск, свързан с бързото топене на хималайските ледници, съобщиха учени пред Би Би Си.
Първоначалните съобщения за земетресение накараха мнозина да предположат, че трусът е предизвикал свлачище, което от своя страна е причинило наводнението. При бедствието са загинали най-малко 177 души.
По-късно обаче Геоложката служба на САЩ (USGS) уточни, че бедствието е било причинено от „ледников колапс“ – срутване или разпадане на ледник или част от него.
Collapsed glacier likely caused devastating Nepal-Tibet floods, scientists say https://t.co/zr5cgAw9zj— BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2026
Ударът при падането на леда в дъното на долината е бил толкова силен, че е регистриран като събитие с магнитуд 5,2, според данни на USGS и учени, анализирали случилото се.
Д-р Саймън Кук, експерт по ледници от Университета в Дънди, заяви пред Би Би Си, че екипът му е установил срутване на долната част на ледник в Непал, близо до връх Лангтанг Лирунг, който се намира на около 15 километра западно от мястото на наводнението.
По думите му ледникът вероятно се е срутил в северозападна посока, след което масата от лед и отломки се е придвижила на запад надолу по течението.
Анализ на Международния център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD), междуправителствена научна организация, установи, че е възможно да е имало „лавина от ледени и скални маси, произхождаща от район с голяма надморска височина“.
Това е довело до навлизането на „голям обем лед и скални отломки“ в Ленде Хола – приток на река Бхоте Коши. В резултат е възникнал внезапен прилив на реката, който е понесъл надолу по течението вода, седименти и големи камъни.
This is an extremely rare and frightening video. The bursting of this very Jizhang Glacial Lake in Tibet caused severe flooding in Nepal.— Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) August 26, 2026
Located in Nyalam County, the sudden breach of the moraine dam of the Jizhang Glacial Lake and the resulting catastrophic deluge were captured… pic.twitter.com/kPtHMaLPA0
Според ICIMOD нивото на водата в реките надолу по течението се е повишило със седем до девет метра в рамките на 30 минути. Няколко станции за мониторинг на водите са били отнесени или повредени.
Районът е ограден от стръмни планини, а видеозаписи от наводнението показват огромни количества вода и отломки, които се спускат с висока скорост по речното корито.
Не е ясно какво е причинило срутването на ледника в сряда.
BREAKING: Nepal Faces Catastrophic Flooding— Tibetan history in Pictures (@HistoryTibetan) August 27, 2026
Torrential floods are tearing through Nepal, with students reportedly fleeing for their lives and an entire school allegedly swept away by raging floodwaters.
Amid the devastation, competing explanations are emerging. Nepalese climate… pic.twitter.com/DwsieLLavy
Учените обаче от години предупреждават за топенето на ледовете и вечната замръзналост в Хималаите в резултат на повишаването на температурите и изменението на климата.
Анализ на ICIMOD, публикуван по-рано тази година, установи, че ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите губят лед с двойно по-висока скорост в сравнение с периода около 2000 г. Това от своя страна увеличава риска от опасни явления, включително наводнения.
Д-р Кук посочи, че през последните години са регистрирани подобни инциденти, при които срутвания на ледници са предизвикали наводнения и свлачища в Индия, Швейцария и Италия.
През 2021 г. голям къс от хималайски ледник се срути в долината Чамоли в Северна Индия, предизвиквайки каскада от отломки и вода, която се спусна надолу по течението и отне живота на около 200 души. По-късно учените изчислиха, че енергията, освободена при срутването, е била еквивалентна на тази на 15 атомни бомби.
Само миналата година в същия регион на Непал също бяха регистрирани наводнения, причинени от внезапното изпускане на вода от ледниково езеро в Тибет.
Мохд Фарук Азам, специалист в ICIMOD, заяви, че нарастващата честота на опасните явления в криосферата – замръзналите части на Земята – „става по-видима от всякога“.
„Темпото на промяна е толкова бързо, че настоящите усилия трудно успяват да се справят с него“, каза той.
Макар че е трудно да се определи дали конкретно природно бедствие е пряко причинено от изменението на климата, „когато погледнете модела на тези събития, наистина смятате, че изменението на климата може да оказва влияние“, каза д-р Кук.
Dramatic video captures raging floodwaters tearing through Nepal, sweeping away a bridge as deadly flash floods devastate communities along the Nepal-China border.— Fox News (@FoxNews) August 26, 2026
At least 160 people have been killed, while hundreds remain missing. Nepalese officials say 403 people are… pic.twitter.com/08s9HGa3W9
„Логиката е, че с една затопляща се планета ще виждате свиващи се ледници и по-интензивно топене на снега. Вечната замръзналост – почвата, която е замръзнала от векове и частично стабилизира някои планински склонове – се затопля, размразява и разрушава.
Така ще има повече свлачища, отломки, топене на ледници, внезапно изпускане на ледникови езера и срутвания на ледници, защото затоплянето на климата в крайна сметка дестабилизира тези високопланински среди.“