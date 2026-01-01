Общият брой на жертвите при внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет достигна 157 души, а още стотици са в неизвестност, сред които има и чуждестранни туристи, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

Полицията в Непал обяви днес, че е открила телата на 157 души, а общият брой на жертвите в резултат на природното бедствие досега е най-малко 160 души, включително трима в пограничен китайски район.

Няколко часа по-рано китайски държавни медии съобщиха, че трима души са загинали при свлачище в селище в пограничен район, а още 265 души са в неизвестност.

Внушително внезапно наводнение в Непал, десетки жертви и стотици чужденци в неизвестност (ВИДЕО)

На видеозапис от охранителна камера, видян от АФП, се вижда как мощен поток внезапно поглъща многоетажна сграда, както и хората, които се опитват бягайки да я напуснат.

Друг видеозапис показва огромна вълна, подобна на цунами, която се стоварва върху паркинг, разположен над река, която само преди няколко минути е била спокойна. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и автобуси.

Министър-председателят на Непал Балендра Шах призова сънародниците си да останат единни.

"Държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах.

Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред калта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради.

Близо 403 туристи, сред които 341 чужденци, бяха обявени за изчезнали няколко часа след катастрофата, съобщи Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал.