Мащабът на природното бедствие, сполетяло граничния регион между Непал и Китай, придобива катастрофални размери. Повече от седмица след опустошителните внезапни наводнения и кални свлачища, общият брой на потвърдените жертви в двете държави надхвърли 1000 души (1003 в Непал и 16 в Китай), а над 4400 души остават в неизвестност. Според Организацията на обединените нации (ООН) до десетки населени места все още не е стигнала никаква хуманитарна помощ, тъй като мостовете и пътищата са напълно унищожени, пише Vesti.bg , позовавайки се на CNN.

Най-драматичната битка с времето в момента се води около хидроелектрическите централи в Непал. Около 900 работници се водят застрашени или блокирани в подземен тунел край река Тришули. Спасителни екипи и армейски части отчаяно се опитват да изпомпват вода и кал и да вкарват свеж въздух под земята с надеждата да открият оцелели.

„Миризмата на смъртта остава с теб“: Свидетелства от ада на терен

Репортерски екипи на CNN, пътуващи с лодки заедно с непалската полиция по река Нараяни (както се нарича река Тришули след сливането си по-надолу по течението), предава за покъртителни гледки. Водата пренася тела на десетки километри от епицентъра на бедствието, чак до района на град Бхаратпур, близо до индийската граница.

Спасителите претърсват островчета и гъста растителност с пръти в търсене на загинали.

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„Миризмата на смъртта остава с теб. На всеки му е тежко, когато вижда мъртви тела. Гледките са разтърсващи, но ако се огънем и отслабнем, няма да можем да работим. Длъжни сме да останем силни“, споделя пред CNN член на спасителния екип.

В същото време болниците в столицата Катманду са препълнени. Д-р Кали Прасад Росиара, заместник-директор на Университетската болница T.U., отправи пряк апел към света:

„Молим целия свят за помощ! Непал страда, нашият народ страда. Помогнете с каквото можете! Това е бедствие за целия свят, защото сред засегнатите има граждани от много държави“.

Стените на болницата са облепени с фотографии на изчезнали хора, поставени от техните близки, които обикалят от клиника на клиника.

Тъй като моргите са препълнени, властите са започнали да погребват стотици неидентифицирани тела в масови гробове на свещено за индусите място в окръг Читван. За подпомагане на идентификацията Китай обяви, че изпраща в Непал свои експерти по ДНК анализ.

Хронология на ада: Как се разви катастрофата

Катастрофата започва миналата сряда в 8:37 ч. сутринта местно време, когато американската геологична служба (USGS) регистрира трус по границата между Непал и Китай. Почти едновременно с това гигантска лавина от лед и скали се срутва от планинския масив директно в река Лхенде Кхола (приток на Бхоте Коши).

Сряда: Внезапната приливна вълна помита всичко по пътя си. До следобеда Непалският борд по туризъм съобщава за 384 изчезнали туристи (291 от които чужденци). До края на деня броят на загиналите в Непал бързо скача от 17 на 157 души.

Четвъртък: От китайска страна съобщават за 558 изчезнали в град Шигаце. Телата на първите жертви, отнесени от придошлата вода, са извадени от реката чак в индийския щат Утар Прадеш. Държавният департамент на САЩ обявява, че 90 американци са в неизвестност.

Петък: Заграждащо езеро от китайската страна на границата прелива и скъсва стената си, което временно спира спасителните операции. Загиналите в Непал вече са над 570.

Събота и Неделя: Броят на жертвите надхвърля 700, а в Непал започва подготовката за масови погребения. Изчезват близо 900 работници от ВЕЦ проектите.

Понеделник и Вторник: Броят на загиналите в Непал преминава психологическата граница от 1000 души, а премиерът Балендра Шах съобщава, че над 11 000 души са били спасени от началото на бедствието. В неизвестност остават общо над 4400 души в двете страни.

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„Грешка в сметките“: Знаците са били видими, но са били пренебрегнати

Нов доклад на научния консорциум HiRISK, който следи рисковете в планинските региони, разкрива скандален факт: срутилият се ледник е показвал ясни симптоми на нестабилност дни преди инцидента. Сателитните снимки са отчели видими промени - водата от топенето е станала кафява, а в околната скална маса са се появили гигантски пукнатини.

„Ако имаше изградена операционна система за ранно предупреждение по течението, можеха да бъдат спасени значителен брой човешки животи“, посочват учените.

Макар че при самия граничен пункт вълната е връхлетяла твърде бързо, по-надолу по течението хората са имали над 10 минути за евакуация - време, напълно достатъчно за спасение при налична тревога.

Нещо повече - през май 2026 г. представители на Непал и Китай са провели официални преговори в Катманду за създаване на система за споделяне на данни в реално време за хималайските ледници. Бюрократични спънки и настъпването на мусонния сезон обаче са забавили подписването на договора за есента.

БТА

„Трагедията ни изпревари“, признава Бинод Параджули, старши хидролог от Непал.

В същото време китайското Министерство на водните ресурси предупреждава, че околните ледници в близост до кратера на срутването все още са нестабилни и съществува реална опасност от нови вторични срутвания.

Информационно затъмнение в Тибет

Докато в Непал хуманитарните екипи и чуждестранните медии предават свободно, от другата страна на границата властва пълна информационна затвореност. В китайското пристанище Гйиронг (Тибет), където водна стена унищожи целия регион и остави единствено една водна кула да стърчи, над 540 души се водят за изчезнали.

Достъпът на чуждестранни журналисти до Тибет е абсолютно забранен, а китайските цензори в интернет бързо изтриват любителски видеа от бедствието, качени от обикновени граждани.

Властите в Пекин вече са санкционирали поне дузина души за „разпространение на фалшиви новини“ относно реалния мащаб на трагедията. В отговор на обвиненията, говорителят на китайското Външно министерство заяви, че Пекин предоставя информация „открито, прозрачно и навреме“.

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ООН алармира: Риск от епидемии и остра хуманитарна криза

Доклад на ООН от тази седмица чертае мрачна картина за оцелелите. В окръзите Рашува и Нувакот хората страдат от остър недостиг на храна (ориз и леща), липсват палатки и чиста вода. На места се търсят спешно химикали и дезинфектанти, за да се потуши трупната миризма от загинали хора и животни.

Хуманитарните организации предупреждават за опасност от избухване на холера, коремен тиф и малария. Над 2600 деца под 5-годишна възраст са застрашени от остра форма на недохранване, а над 100 дечица са останали без родители или са разделени от семействата си в хаоса. Властите и международните екипи продължават да пробиват път през разрушенията, но за стотици хора под земята и в откъснатите села времето отдавна е изтекло.