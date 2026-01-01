Насилието от и върху деца налага изменение на законодателството и разработване на допълнителни мерки за превенция, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, цитирана от пресцентъра на социалното министерство. Министър Ефремова откри заседанието на Националния съвет за закрила на детето, като припомни, че в управленската програма на правителството е заложена нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на Национална стратегия за детето.

Ефремова определи като потресаващи последните случаи на насилие от и спрямо деца и добави, че те не оставят безучастна нито една институция, нито един човек в обществото.

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„Пред нас стоят два въпроса: „Справя ли се държавата, когато говори за борба с насилието от и върху деца?“ и „Държавата ли е единственият отговорник за това, което се случва с нашите деца?“, каза министърът пред участниците в заседанието.

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Тя добави, че са необходими съвместни действия от страна на държавата, неправителствения сектор, но и включване на децата в търсенето на решения и връщане на доверието на родителите в институциите.

Колкото и координационни механизми да разработим, ако нямаме на своя страна родителите и децата, няма как да постигнем успех, посочи Ефремова. Според нея връщането на доверието в институциите, в т.ч. към социалните работници и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), е ключово за справяне с пандемията от насилие.

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„Децата имат какво да ни кажат, на какво да ни научат, така че да сме по-добри в разработването на конкретните политики, насочени специално към тях. Децата са важни партньори в реализацията на всички активности, защото посланията на институциите най-лесно могат да достигнат до връстниците им чрез тях", заяви министърът.

По време на заседанието на Националния съвет за закрила на детето беше одобрен Отчетът за осъществените дейности и мерки от Плана за 2025 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.) и Решение за създаване на нова Програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2027 – 2030 г. В Националния съвет за закрила на детето участват всички отговорни институции, представители на местната власт, неправителствения сектор и децата от Съвета на децата към ДАЗД, допълниха от пресцентъра на социалното министерство.

Всяко дете да има възможност за посещения при психолог поне два пъти годишно и повече възможности за спорт и култура, са част от предложенията на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, които бяха обсъдени в средата на август.