Броят на загиналите при опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай надхвърли 1000 души, докато спасителните операции навлизат в седмия си ден.

Непалските власти съобщиха, че жертвите в страната вече са най-малко 987. Китайските държавни медии потвърдиха смъртта на 16 души в Тибет, с което общият брой на загиналите при бедствието от 26 август достигна 1003, предаде АФП.

Броят на изчезналите в Непал е намалял до 3916 души с откриването на все повече тела. В Китай за изчезнали се водят 546 души. Така общо 4462 души все още са в неизвестност.

Сред изчезналите в Непал има 583 чужденци от над 30 националности, а в Китай - 261 чуждестранни граждани от 23 държави.

Индийците са сред най-многобройните групи. По данни на Ню Делхи в Непал са изчезнали 275 индийски граждани и още 128 души от индийски произход.

В неизвестност са също 85 американски граждани, 62 украинци, 51 малайзийци, 42 австралийци и 33 британци.

В индийския щат Утар Прадеш властите съобщиха, че са открили 17 тела в реки, идващи от Непал. Предполага се, че те са жертви на наводненията, но все още се работи по установяването на самоличността им и те не са включени в официалния брой на загиналите.