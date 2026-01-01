В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи.

Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август т.г., повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи.

МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Consulate.Beijing@mfa.bg

МВнР: Българка, включена по-рано в списъка на изчезналите в Непал, е намерена и е в безопасност

Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.

Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Embassy.Delhi@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

От министерството препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/nepal и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

Над 700 жертви и нова опасност: Непал предупреждава за критична ситуация

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Българската гражданка, за която по-рано от Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ѝ е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт, е лицето, включено в списъка с изчезнали чуждестранни граждани и вече може да бъде изключена от него.

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.