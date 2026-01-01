Видео, публикувано в социалните мрежи, предизвика реакции, след като на кадрите се вижда как шофьор на автобус гледа видео със сексуално съдържание, докато управлява превозното средство.

Според автора на публикацията случаят е заснет по време на пътуване по линията София – Казанлък.

На видеото се вижда водачът зад волана, докато на устройство пред него е пуснат клип със сексуално съдържание. От кадрите не става ясно кога точно е направен записът.

Публикацията предизвика множество коментари в социалните мрежи заради опасността от разсейване на водача по време на движение.