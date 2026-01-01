Финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 се събират днес в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати, пише БНР .

В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон ще настоява страните от Г-20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран.

Бесънт заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран и ще призове партньорите от Г-20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран.

Г-20 обединява 19 държави и Европейския съюз. Форматът на финансовите министри и управителите на централните банки функционира от 1999-та година, а от 2009-та Г-20 е основният международен форум за икономическо сътрудничество.