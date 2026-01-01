Дрон се разби тази сутрин край град Солка в румънския окръг Сучава, Североизточна Румъния, след като навлезе във въздушното пространство на страната. При инцидента няма пострадали хора или нанесени материални щети, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната.

Въпреки това, като превантивна мярка, местните власти преустановиха учебните занятия в четири населени места в региона до 10:00 ч. местно (и българско) време, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Според разкази на местни жители, видели дрона, той се е взривил при сблъсък с дърветата в близката гора. Районът е отцепен. Хеликоптер IAR-330 SOCAT е излетял от 95-та авиобаза в Бакъу, за да наблюдава обстановката в района.

Първата въздушна тревога през изминалата нощ е била обявена в северната част на окръг Тулча. Радарите на Министерствоторо на националната отбрана са засекли група въздушни цели над територията на Украйна в непосредствена близост до границата. В 04:41 часа е било изпратено предупредително съобщение на местните жители чрез системата Ро-Алърт.

За наблюдение на ситуацията от авиобаза „Михаил Когълничану“ са излетели два испански изтребителя F-18. Нарушение на румънското въздушно пространство не е отчетено и тревогата е била отменена малко преди 06:00 часа сутринта.

По-късно системата за радарно наблюдение е засякла нова въздушна цел над Украйна, този път до границата в северната част на окръг Ботошани. Във въздуха са били вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча.

По данни на военното министерство обектът е пресякъл границата през северната част на Ботошани. В 06:26 часа е било активирано ново предупреждение чрез системата Ро-Алърт за окръзите Ботошани и Сучава. Въздушната цел е останала около четири минути в румънското въздушно пространство, след което е паднала край град Солка.