Въздушна тревога бе обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Властите отново издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:44 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 8 април силите на Руската федерация атакуваха с дронове цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до границата с Румъния, в северната част на окръг Тулча. Два самолета F-16 от бойната служба на въздушната полиция излетяха от 86-та авиобаза в Борча, а зенитните системи бяха разположени на огневи позиции“, посочва цитираният източник.

От разпространената информация става ясно още, че радарните системи са наблюдавали група от 17 въздушни цели, които са се намирали в граничната зона, без да навлизат в националното въздушно пространство.

Въздушната тревога е била прекратена в 5:10 ч. местно (и българско) време.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.