За родителите се очертават промени както в семейния бюджет, така и в ежедневието на децата в училище. В рамките на една седмица Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката представиха предложения, които засягат разходите за спорт, образование и здраве, действащите данъчни облекчения и начина, по който училищата ще реагират при проблеми с поведението на учениците.

Едната промяна може да даде възможност на родителите да намалят данъчната си основа с до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две и до 6000 евро при три и повече деца. Другата поставя акцент върху превенцията и подкрепата, преди да се стигне до санкция в училище.

До 600 евро реална данъчна полза за родителите

За първи път в българското законодателство се предлага данъчно облекчение, свързано с детското развитие. То ще обхваща разходи за дейности като танци, образователни курсове и спорт.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че разликата с действащите облекчения е в това, че при новото ще се приспадат конкретни разходи, които родителят трябва да може да докаже с документи.

С нов чл. 22ж от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага от сумата от годишните данъчни основи на работещите родители да могат да се приспадат до 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реалната данъчна полза за родителя би била до 200 евро при едно дете, до 400 евро при две и до 600 евро при три или повече деца.

Документът става важен

За да бъде използвано облекчението, разходите трябва да бъдат доказани. Документите няма да се прилагат към годишната данъчна декларация, но трябва да бъдат налични при проверка от Националната агенция за приходите.

„Идеята е да не се затрудняват нито правоимащите лица, нито НАП, а разходите да могат да бъдат доказани, ако това се наложи“, обясни Петкова.

Родителят трябва да разполага с документ за закупената стока или извършената услуга с реквизитите по Закона за счетоводството, както и с документ за плащането – фискален бон, разписка, банков или друг документ. Към годишната декларация ще се подава и отделна декларация по образец.

Това означава, че ако родител иска да ползва облекчението за спорт, образование или здравна услуга, ще трябва да поиска необходимия документ от школата, клуба или кабинета.

Облекчението има и друга цел

Мярката е замислена не само като финансова подкрепа за работещите родители. Според Петкова тя може да има ефект и върху изсветляването на част от сивата икономика.

„Много от този вид услуги се предоставят, без да се издава документ и без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и с осигуровки“, посочи тя.

Същата логика е записана и в мотивите към законопроекта. Според тях обвързването на облекчението с документално доказани разходи създава предпоставки за по-голяма прозрачност и се очаква да насърчи издаването на документи при покупката на тези стоки и услуги.

По-високи облекчения за деца

Същият законопроект предвижда увеличение и на действащите данъчни облекчения за деца.

При едно дете размерът се увеличава от 6000 лв. за 2026 г. на 5000 евро, или с 1932 евро. При две деца облекчението се променя от 12 000 лв. на 8000 евро – с 1864 евро повече. При три и повече деца сумата нараства от 18 000 лв. на 11 000 евро, или с 1796 евро.

При децата с увреждания увеличението е от 12 000 лв. на 10 000 евро – с 3864 евро повече.

Досега тези размери се определяха всяка година със Закона за държавния бюджет. Според мотивите целта е те да бъдат уредени трайно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за да има повече предвидимост.

Запазва се и възможността облекчението да се ползва авансово през годината. При доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа ще се намалява с 416,67 евро при едно дете, с 666,67 евро при две, с 916,67 евро при три и повече и с 833,33 евро за дете с увреждане.

Колко ще струва на бюджета

По прогнозите в частичната предварителна оценка на въздействието новото облекчение за детско развитие ще намали приходите от данък върху доходите с около 93 милиона евро годишно.

Увеличените размери на облекченията за деца ще намалят данъчните приходи със 105,9 милиона евро за всяка от годините 2027, 2028 и 2029 г.

Законопроектът предвижда и промяна в глобите по закона. Размерите, които досега са определени в левове, ще бъдат заменени със същите числа в евро.

Според мотивите причината е, че санкциите не са актуализирани от 2007 г. и инфлацията и икономическият растеж са намалили реалния им ефект.

Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2027 г., а общественото обсъждане е с 30-дневен срок.

В училище санкцията трябва да е последна

Докато финансовото министерство предлага промени, които засягат разходите на семействата, Министерството на образованието и науката представи нов подход към дисциплината в училище.

„Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал“, заяви заместник-министърът д-р Таня Панчева.

По думите ѝ на първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но наред с това трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване.

Предлага се в системата НЕИСПУО да бъде въведена електронна карта за личностно развитие. Тя ще обединява информация за поведението, социалните умения и личните постижения и таланти на ученика.

Информацията и сега се съдържа в системата, но идеята е тя да бъде надградена с по-силен акцент върху силните страни на детето. Оценяването ще се прави веднъж в срока, което според МОН ще намали административната работа на учителите.

Нов специалист във всяко училище

Във всяко училище се предлага да бъде определен специалист по личностно развитие. МОН ще препоръча това да бъде заместник-директор, но училищата ще могат да изберат и учител от състава си или да назначат външен специалист.

В по-малките училища длъжността може да бъде на половин щат. Изискването е експертът да бъде педагогически специалист.

Той ще работи с ученика за изграждането на социални умения и отношенията с връстници, учители и родители. Ще координира и взаимодействието между тях при спазването на училищните правила и ще следи за прилагането на мерките на ниво училище.

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Първо разговор, после санкция

Предвижда се единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции.

Преди да се стигне до наказание, трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението. В същото време участието и напредъкът на учениците ще се насърчават чрез отличия и грамоти.

Акцентът ще бъде и върху по-ранното разпознаване на проблемите. Моделът предвижда по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда.

Създава се междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и местните власти. Социалното министерство изгражда и нова национална електронна система за ранно идентифициране на риска от отпадане.

Какво предстои

Данъчният законопроект е публикуван за обществено обсъждане и предстои да бъде разгледан от Народното събрание като част от пакета за бюджет 2027.

Предложенията на образователното министерство ще бъдат обсъдени с учители, директори, родители, ученици и експерти. След това те ще бъдат прецизирани, включително след проучване на международния опит, и ще залегнат в предложения за нормативни промени.