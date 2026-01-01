Парламентът обсъжда на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. Вносител е Министерският съвет.

Измененията са свързани с въвеждане в законодателството на изискванията на директива на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 г. относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз (ЕС).

Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на ЕС, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне. За тези деяния се предвижда налагането на наказания лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права.

В дневния ред е ратификация на споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България. Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, и в Закона за железопътния транспорт.