Може би смятате, че зъбите ви не могат да бъдат напълно чисти, ако не използвате зъбен душ. Вероятно вече имате такъв у дома или планирате да си вземете. Но ако си мислите, че знаете точно как се използва, прочетете нататък. Може да ви изненадаме, като развенчаем някои от най-популярните митове.

Каква е истината

Зъбният душ е в състояние да намали бактериалната плака и възпалението на венците, което се нарича гингивит.

Да, това е научно потвърден факт, но само ако сте се научили да използвате устройството правилно. Ще откриете правилата описани в указанията на производителя, така че ги прочетете внимателно.

Мит 1: Зъбният душ е достатъчен е за хигиената на устата

Щом имате този уред, нямате нужда от нищо повече. Някои хора вярват, че щом почиствате със силна струя вода, тя отмива всичко и дори четка за зъби не е нужна.

Истината е, че водата ще почисти доста добре междузъбните пространства и линията на венците. Но не очаквайте да отстрани максимално натрупаната плака по повърхността на зъбите. Това може да бъде извършено качествено единствено с четка.

Мит 2: Уврежда венците

Силата на струята може да нарани венците или да уголеми джобовете в тях.

Ако сте чували това твърдение, забравете го. Научните изследвания са категорични, че тъканите не се увреждат от зъбен душ, ако го използвате правилно. Нещо повече, ако страдате от възпаление на венците, такова почистване може да подобри състоянието ви.

Мит 3: Няма да имате нужда от конец за зъби

И двете приспособления вършат една и съща работа.

Този мит дори звучи логично – и струята, и конецът преминават в пространствата между зъбите и изваждат от там остатъците от храна. Но истината не е толкова еднозначна и двата метода имат своите плюсове и минуси.

Кой е подходящ за вас ще решите според състоянието на устната кухина и някои допълнителни условия. Конецът например не е подходящ за почистване на брекети и импланти, но е чудесен избор при плътен контакт между повърхностите. Той „изстъргва“ лепкавата плака по-добре от водата. Но има доста специфична техника на използване, която се усвоява по-трудно.

От друга страна зъбният душ е по-щадящ и затова се препоръчва, ако имате импланти, мостове, корони, брекети, ортодонтски апарати. По-нежен е към кървящите венци и е по-лесен за използване.

Мит 4: Подходящ е само за брекети

Зъболекарите препоръчват зъбен душ за брекети, следователно за останалите не е добра идея.

Това също не е вярно. Той ще свърши чудесна работа на всеки, който пожелае да го използва. Ще подобри хигиената, ще подпомогне премахването на плаката и ще успокои възпаленията.

Мит 5: Избутва бактериите дълбоко под венците

Силната струя от зъбния душ влиза под венците заедно с бактериите.

Звучи ли ви логично? Практиката обаче доказва точно обратното. Докато пулсира, потокът вода разрушава бактериалния биофилм и така го измива много по-лесно. Да, влиза дълбоко край зъбите, но изследванията показват, че всъщност ги измива и намалява количеството замърсявания, вместо да ги избутва навътре. При това няма да накара състоянието на устната кухина да се влоши или да се увреди. Разбира се, това важи, ако го използвате правилно.