София отбелязва своя празник с четири дни, изпълнени с музика, изкуство, история и светлина. От 17 до 20 септември столицата ще предложи на жители и гости разнообразна програма с концерти, театрални спектакли, изложби, градски разходки, образователни игри и занимания за деца.

Сред основните акценти е международният фестивал за имерсивен видеомапинг LUNAR. От 17 до 20 септември Ларгото и фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката ще се превърнат в сцена за визуално изкуство.

Под мотото „Градски пулс“ артисти от различни държави ще представят светлинни произведения, създадени специално за София.

На 17 септември празничната програма започва с тържествената сесия на Столичния общински съвет от 10:00 часа, на която ще бъдат връчени отличията „Почетен гражданин на София“.

В 11:30 часа на площад „Свети Александър Невски“ ще се състои тържествената церемония за Деня на София. В нея ще участва държавният глава Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул. След това ще бъде отслужен тържествен водосвет от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на София.

За любителите на историята е предвидено и пътуване с ретро трамвай. Разходките ще се проведат в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 часа по маршрута от надлез „Надежда“ до площад „Журналист“.

В Галерията на открито в парка пред НДК ще бъде представена изложбата „Архикултурни фоторазкази: Старите софиянци“, която показва архивни фотографии от първата половина на XX век.

Столичната библиотека също се включва в празничната програма с фотодокументалната изложба „Наградата на София за литература 1942-2025“. На 17 септември отдел „Краезнание и книжовно наследство“ ще отвори врати за посетители, които ще могат да се запознаят с неговите фондове и с историята на града.

Софийската градска художествена галерия и Регионалният исторически музей – София ще работят с вход свободен на Деня на София.