Нетните бюджети за интернет реклама в България достигат 138 млн. евро през 2025 г., спрямо 117,1 млн. евро година по-рано - ръст от 17,9%. Това показват резултатите от AdEx 2025, представени от IAB България.

Резултатите очертават пазар, който не само расте, но и променя структурата си. Инвестициите в социалните мрежи нарастват с 38,5%, като TikTok има съществен принос за този ръст. Все по-голяма роля заема и видеото - видео дисплей рекламата се увеличава с 43,7%, а инфлуенсър маркетингът отбелязва 24,5% ръст.

Коментирайки динамиката на пазара и промените в начина, по който рекламодателите използват дигиталните канали, Лазар Малаков, Customer Success Director в Aleph, посочи:

„Когато правихме първото проучване IAB AdEx преди 15 години, индустрията се обедини с цел повече прозрачност и надеждни данни за развитието на пазара на онлайн реклама в България. В наши дни промените са толкова бързи и динамични - TikTok със 356% ръст, нови формати, AI реклама... Това проучване е безценно.“

Сред водещите индустрии по дигитални рекламни бюджети през 2025 г. са хоби, мода и спорт, търговските вериги, финансовите услуги, напитките и козметиката. Общо осем водещи сектора формират близо 80% от отчетените бюджети по сектори.

Данните от участващите медийни компании поставят Coca-Cola Bulgaria начело сред дигиталните рекламодатели, следвана от еFbеt, DSK Bank, Kaufland Bulgaria и Vivacom. Класацията е индексна и не разкрива конкретните инвестиции на отделните рекламодатели.

Поглед към това как тези тенденции се отразяват върху развитието на дигиталната среда и новите модели в издателския бизнес представи Ирина Поррузиан, CRO в Netinfo. Според нея рекламните инвестиции не изчезват, а се преразпределят. Това поставя пред издателите необходимостта да развиват не само трафика, но и собствената си аудитория, съдържание и различни начини за достигане до потребителите.

Разговорът продължи с дискусията „А сега накъде?“, която срещна гледните точки на рекламодатели, медии и агенции за променящия се медиен микс, новите модели на потребление и посоката, в която ще се движат дигиталните инвестиции.

AdEx 2025 е резултат от съвместната работа на IAB България и компаниите от дигиталната екосистема, чието участие направи възможно изграждането на актуална картина на пазара. IPSOS осигури независимото събиране и обработка на информацията, а Aleph вложи експертиза в подготовката и анализа на резултатите и подкрепи реализацията на инициативата. Netinfo е стратегически партньор на събитието, а медийна подкрепа оказаха bTV, Economedia и „168 часа“.

Пълните резултати от AdEx 2025 ще бъдат предоставени на членовете на IAB България, а обобщени данни и ключови тенденции ще бъдат споделени с по-широката бизнес общност.