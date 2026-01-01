Теч на газ от железопътна цистерна с пропан-бутан е бил регистриран тази сутрин в района на железопътната гара в Карнобат.

Инцидентът е станал с товарна композиция, спряла на около 700 метра от гарата, съобщи за БТА кметът на община Карнобат Георги Димитров.

По думите му сигналът е получен около 8:00 ч.

Изпускането е било слабо, установено на един от крановете на цистерната. На място бяха изпратени екипи на пожарната и полицията, а като превантивна мярка гарата бе евакуирана, посочи Димитров. Той поясни, че от Варна е пристигнала специализирана работна група от двама души, която е отстранила проблема.