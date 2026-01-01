След по-малко от месец, от 8 до 11 октомври, ще се проведе третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България, Sofia Art Fair. То се очаква да привлече десетки хиляди посетители, и то не само от София и България. Тук ще пристигнат галеристи, куратори, арт дилъри и колекционери от цял свят, които ще разглеждат творбите на 88 артисти и 27 изложители от 8 държави.

България започва да намира своето място на сцената на съвременното изкуство, но каква всъщност е тази сцена и какво стои зад нея?

На пръв поглед покупката на произведение на изкуството е сделка между колекционер и галерия. Зад нея обаче стои много по-дълга икономическа верига: художник и ателие, куратор и галерист, фотограф, дизайнер, транспортна компания, застраховател, оценител, реставратор, комуникационен екип. Когато срещата се случва на арт изложение, към тази система се присъединяват хотели, ресторанти, градски транспорт, търговски обекти и културни институции.

Затова стойността на изкуството не може да бъде измерена единствено с цената, написана до произведението. Пазарът на изкуство е част от икономика на знанието, доверието, мобилността и репутацията — икономика, която влияе както върху отделните творци, така и върху начина, по който цели градове се позиционират пред света.

Пазарът се връща към растеж — но неравномерно

След две поредни години на спад световният пазар на изкуство отново отбелязва растеж. Според Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026 продажбите през 2025 г. достигат приблизително 59,6 млрд. долара — увеличение от 4% спрямо предходната година. Броят на сделките нараства с 2% до 41,5 милиона.

Галериите и дилърите реализират продажби за 34,8 млрд. долара, или с 2% повече на годишна база. Публичните аукциони нарастват с 9% до 20,7 млрд. долара, докато частните продажби на аукционните къщи намаляват с 5% до малко под 4,2 млрд. долара.

Географската концентрация остава значителна. САЩ държат 44% от световния пазар, Великобритания — 18%, Китай — 14%, а Франция — 8%. Заедно трите водещи пазара формират 76% от продажбите по стойност.

Зад положителните общи числа обаче стои неравномерно възстановяване. Стойността на продадените на търг произведения с постигната цена над 1 млн. долара се увеличава с 21%, а сегментът над 10 млн. долара — с 30%. При произведенията под 50 000 долара и стойността, и броят на сделките намаляват с по 2%.

Следователно пазарът расте, но голяма част от възхода идва от неговия най-скъп сегмент. Това е важно разграничение, защото демонстрира, че рекордите на водещите аукционни къщи не описват непременно положението на младия художник или малката галерия.

Къде се намира съвременното изкуство

През 2025 г. съвременното изкуство формира 14% от стойността на публичните аукционни продажби на изящно изкуство и генерира около 1,4 млрд. долара. Секторът остава сравнително стабилен, но е далеч от спекулативните върхове след пандемията. Artprice също оценява съвременния аукционен пазар на около 1,44 млрд. долара — почти наполовина под пика от 2021/22 г.

Тази сума не представлява целия пазар на съвременно изкуство, а обхваща публичните търгове, докато голяма част от произведенията се продават на първичния пазар — директно чрез галерии и арт изложения. Именно там обикновено се изгражда кариерата на художника, създават се отношения с колекционери и се определя първата пазарна стойност на неговата работа.

По-умереният пазар може да има и оздравителен ефект. Когато очакването за бърза препродажба отслабне, вниманието се връща към качеството на произведението, устойчивостта на художествената практика и дългосрочната работа между автор, галерия и колекционер.

Как изкуството задвижва икономиката

Най-видимият ефект са преките приходи: продажби, галерийни комисиони, билети, спонсорства и възнаграждения. Около тях обаче съществува цяла специализирана екосистема — арт консултиране, оценяване, реставрация, рамкиране, транспорт, складиране, застраховане, правни и финансови услуги, издателска дейност, дизайн и реклама.

Произведението създава икономическа активност още преди да бъде продадено и продължава да го прави след смяната на собствеността си.

Изкуството участва и в управлението на богатството: чрез наследяване, дарителство, корпоративни колекции, застраховане и кредитиране срещу обезпечение. Deloitte Art & Finance Report 2025 оценява, че изкуство и колекционерски активи за приблизително 992 млрд. долара могат да сменят собствеността си през следващото десетилетие като част от глобалния трансфер на богатство.

Това не прави изкуството автоматично сигурна инвестиция. Пазарът е сравнително непрозрачен и неликвиден, а разходите за покупка, съхранение, застраховане и препродажба могат да бъдат значителни. Икономическата му роля е по-широка от финансовата доходност: произведенията носят културна, обществена и символична стойност, която не се побира в инвестиционна таблица.

Арт изложенията като двигатели на градската икономика

Изложенията са особено важни, защото събират на едно място търговската и обществената страна на изкуството. През 2025 г. продажбите на арт изложения формират средно 35% от оборота на галериите — спрямо 31% година по-рано. При галериите с оборот между 1 и 10 млн. долара делът достига 36%.

Още по-показателно е, че 49% от купувачите на галериите през 2025 г. са били нови за съответния бизнес. При най-малките галерии този дял достига 60%. Изложението следователно не е просто временен магазин, а механизъм за създаване на нов пазар.

Ефектът излиза далеч извън изложбената зала. Посетителите плащат за настаняване, храна, транспорт и развлечения, а международното внимание носи на града репутационен капитал. Големият мащаб на този механизъм се вижда при Art Basel Paris 2024: според цитираното от Le Monde изследване около 65 000 посетители са генерирали приблизително 194 млн. евро разходи за хотели, ресторанти, транспорт и развлечения. По-широката икономическа продукция, свързана със събитието, е оценена на 442 млн. евро без продажбите на изкуство.

София, разбира се, не трябва да копира мащаба на Париж или Базел. За един развиващ се пазар по-важно е да изгради собствена инфраструктура и да създаде навик за среща между художници, галерии, публика, бизнес и институции.

София на международната карта

По данни на организаторите Sofia Art Fair 2025 е привлякъл над 3500 посетители, 27 галерии и повече от 80 участници от 14 държави. Галериите са отчели средно по три продажби на обща стойност над 150 000 евро. Някои произведения са намерили собственици извън България.

Цифрите са скромни спрямо глобалните центрове, но тяхното значение е структурно. Международните продажби отварят нови канали за българските художници. Посещенията на колекционери, куратори и директори на институции създават контакти, които могат да доведат до бъдещи изложби и партньорства. Участието на бизнеса разширява потенциала за корпоративно колекционерство, спонсорство и културно предприемачество.

Има и по-широк положителен контекст: според Eurostat културната заетост в България се е увеличила с 10,6% през 2025 г. — най-високият отчетен ръст в ЕС. Показателят обхваща повече дейности от визуалните изкуства, но подсказва, че културният сектор може да играе все по-осезаема икономическа роля.

Истинският успех на едно арт изложение не се измерва само със сумата на продажбите под неговия покрив, а включва и броя на новите колекционери, устойчивите доходи за художници и галерии, международните партньорства, покупките за публични и корпоративни колекции и разходите, които остават в града.

Когато тази система работи, изкуството създава професии, привлича хора и капитал, изгражда репутация и превръща културното въображение в реална обществена стойност.

Тазгодишното издание на Sofia Art Fair ще се проведе от 8 до 11 октомври в София Тех Парк. В него ще участват 88 артисти и 27 изложители от цял свят. Билети и информация за програмата и участниците могат да се намерят на сайта на събитието.