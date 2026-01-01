Демонстрации на тактико-техническите способности на противопожарната и спасителната техника проведоха огнеборците от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Гоце Делчев на площад „Гоце Делчев“.

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Сред акцентите беше демонстрация на разрязване на автомобил със специализирана спасителна техника, използвана при пътнотранспортни произшествия за освобождаване на пострадали.

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Инициативата е част от Седмицата на пожарната безопасност, която се провежда от 14 до 20 септември. Гражданите имаха възможност да се запознаят отблизо с противопожарната и спасителната техника и с работата на пожарникарите при различни ситуации.

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Демонстрацията показа част от действията на огнеборците при катастрофа, когато е необходимо да бъде осигурен достъп до хора, останали в автомобила.

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Чрез специализирани инструменти екипите разрязват конструктивни елементи на превозното средство, за да могат да достигнат до пострадалите и да ги изведат от купето.

БТА

По време на Седмицата на пожарната безопасност са предвидени и срещи с деца и граждани, информационни инициативи и дейности, свързани с превенцията и доброволчеството.

БТА

Особено внимание се отделя на децата, които чрез срещи с пожарникари и демонстрации могат да се запознаят с основните правила за безопасност и правилните действия при пожар или друга извънредна ситуация.