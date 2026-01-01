Най-малко 20 души, включително деца, загинаха, след като повредена от войната жилищна сграда в град Газа се срути рано в сряда. Местните власти съобщиха, че десетки други хора може да са затрупани под развалините.
Според агенцията за гражданска защита на Газа спасителни екипи провеждат операции на мястото на срутената сграда „Ал-Саада“ в квартал „Ал-Римал“. По данни на агенцията около 100 души са в неизвестност.
A building collapsed in Gaza City on Wednesday, killing several members of displaced families living in the edifice that was damaged by strikes early in the war. Children and women were among the victims.— The Associated Press (@AP) September 16, 2026
Emergency services and others rushed to the scene to rescue people from… pic.twitter.com/N2sAFEC7r4
Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок в западната част на град Газа продължава.
At least 12 people dead, more than 100 missing after a Gaza apartment building collapsed from damage sustained in Israeli strikes. pic.twitter.com/wfnU3z5tXC— Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) September 16, 2026
Шестетажната сграда, в която е имало по четири апартамента на етаж, е била повредена при израелски въздушни удари в началото на войната в Газа след атаките от 7 октомври 2023 г., съобщи Гражданската защита.
Медийният офис на „Хамас“ в Газа заяви, че сградата е рухнала върху „десетки разселени семейства, които са били насилствено прогонени да търсят подслон там, при пълната липса на алтернативни и безопасни места за убежище“.
В изявлението се посочва още, че хиляди структурно повредени сгради в Ивицата Газа, много от които са приютили разселени хора, са изложени на риск от срутване.
„От полунощ в град Газа се разигра трагична, болезнена сцена: брутално хуманитарно събитие, както виждате пред себе си под тази жилищна сграда, където десетки невинни хора бяха в капан“, заяви в сряда говорителят на Гражданската защита Махмуд Басал.
„Хората се събудиха в 3 часа сутринта от виковете и плача на деца, които бяха вътре, след като сградата напълно се срути върху тях“, добави той.
„Предупреждаваме за по-нататъшни срутвания като това в Ивицата Газа, в районите, където гражданите сега се укриват“, каза Басал.
Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища, припомня агенцията.
War-damaged Gaza building collapses killing 12 people seeking shelter inside https://t.co/7t0fQhxNql pic.twitter.com/8xz0AyMOJ1— Deccan Herald (@DeccanHerald) September 16, 2026
Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение “Хамас” на 7 октомври 2023 г.
При войната в Газа бяха убити над 73 000 палестинци, а над 1 74 000 бяха ранени, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването, чиито данни се смятат за достоверни от ООН.