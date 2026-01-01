Най-малко 20 души, включително деца, загинаха, след като повредена от войната жилищна сграда в град Газа се срути рано в сряда. Местните власти съобщиха, че десетки други хора може да са затрупани под развалините.

Според агенцията за гражданска защита на Газа спасителни екипи провеждат операции на мястото на срутената сграда „Ал-Саада“ в квартал „Ал-Римал“. По данни на агенцията около 100 души са в неизвестност.

Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок в западната част на град Газа продължава.

Шестетажната сграда, в която е имало по четири апартамента на етаж, е била повредена при израелски въздушни удари в началото на войната в Газа след атаките от 7 октомври 2023 г., съобщи Гражданската защита.

Медийният офис на „Хамас“ в Газа заяви, че сградата е рухнала върху „десетки разселени семейства, които са били насилствено прогонени да търсят подслон там, при пълната липса на алтернативни и безопасни места за убежище“.

В изявлението се посочва още, че хиляди структурно повредени сгради в Ивицата Газа, много от които са приютили разселени хора, са изложени на риск от срутване.

„От полунощ в град Газа се разигра трагична, болезнена сцена: брутално хуманитарно събитие, както виждате пред себе си под тази жилищна сграда, където десетки невинни хора бяха в капан“, заяви в сряда говорителят на Гражданската защита Махмуд Басал.

„Хората се събудиха в 3 часа сутринта от виковете и плача на деца, които бяха вътре, след като сградата напълно се срути върху тях“, добави той.

„Предупреждаваме за по-нататъшни срутвания като това в Ивицата Газа, в районите, където гражданите сега се укриват“, каза Басал.

Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища, припомня агенцията.

Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение “Хамас” на 7 октомври 2023 г.

При войната в Газа бяха убити над 73 000 палестинци, а над 1 74 000 бяха ранени, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването, чиито данни се смятат за достоверни от ООН.