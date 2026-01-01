Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът на Чехия Андрей Бабиш обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното парламентарно и икономическо сътрудничество. Бабиш е на официално посещение в България по покана на премиера Румен Радев.

Доцова подчерта значението на активния парламентарен диалог за задълбочаването на отношенията между двете държави. По думите ѝ сътрудничеството между парламентарните комисии и групите за приятелство може да допринесе за развитието на двустранните връзки.

Тя изрази очакване скоро в новосформирания чешки парламент да бъде създадена група за приятелство с България. Според Доцова това ще разшири възможностите за обмен на мнения между народните представители.

Акцент върху икономическите отношения

Сред обсъдените теми е било и задълбочаването на търговско-икономическите и инвестиционните отношения. Доцова посочи потенциала за увеличаване на българския износ на продукти с висока добавена стойност, включително електроника, фармацевтични продукти и ИТ услуги, както и на храни и напитки, които вече са добре позиционирани на чешкия пазар.

Председателят на парламента определи предстоящия българо-чешки бизнес форум като възможност за създаване на нови партньорства между компании от двете страни. Форумът е част от официалната визита на Бабиш и включва двустранни бизнес срещи.

Доцова отбеляза и участието на български и чешки партньори в проекти по Програмата „Дунавски регион“ 2021–2027 г., което според нея е добра основа за по-нататъшно развитие на двустранните отношения.

Енергетика и европейски въпроси

По време на разговора са обсъдени още сътрудничеството в енергетиката, възможностите за диверсификация на газовите доставки в Югоизточна Европа, проектът за Многогодишната финансова рамка на ЕС и приоритетите на двете страни по нея.

Андрей Бабиш е отбелязал, че България и Чехия имат добри отношения както на правителствено, така и на парламентарно ниво. Той е потвърдил очакването скоро да бъде създадена група за приятелство с България в Камарата на депутатите на Чехия.

„Надявам се в близко време да се срещнете с председателя на Камарата на депутатите Томио Окамура“, е казал Бабиш, цитиран от пресцентъра на Народното събрание.

В срещата са участвали председателят на Комисията по външна политика на парламента Петър Витанов и председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов.