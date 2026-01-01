Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура в периода до 25 септември 2026 г. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещи и техника на САЩ преминава през България

Транспортирането им ще се извърши от Учебен полигон „Ново село“ през Румъния за Германия, за участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.